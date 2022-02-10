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一秒到日本！ 札幌拉麵、雪祭與溫泉　台灣燈會看見想念的旅遊地

欣傳媒 / 欣傳媒

▲札幌鐘樓的美麗雪景，是冬季一道亮眼風景
▲札幌鐘樓的美麗雪景，是冬季一道亮眼風景

想念札幌的雪和美食嗎？為了喚起民眾對北海道的念想，來自日本北海道札幌市的大型花燈將在台灣燈會高雄衛武營國際展區登場！這次展燈主題匯集了白雪、拉麵、定山溪溫泉、YOSAKOI索朗節和札幌美麗夜景，充分展現札幌魅力！雖然現在還無法直飛北海道，那就到台灣燈會現場賞燈，感受一下「一秒到日本」的穿越吧！

▲札幌是北海道政經交通中心，兼具都會與自然特色，美食更是一絕，此次參加台灣燈會展示，也將喚起許多人對北海道的想念。（圖／Lico老師）
▲札幌是北海道政經交通中心，兼具都會與自然特色，美食更是一絕，此次參加台灣燈會展示，也將喚起許多人對北海道的想念。（圖／Lico老師）

札幌是北海道的政治、經濟、交通和文化的中心。知名景點包括曾經做為北海道廳時期行政中心，以「紅磚」聞名，被指定為日本國家重要文物財的「北海道舊本廳舍」、獨有美式風格，被暱稱為「札幌鐘樓」的「札幌市時計台」，還有北海道大學前身～1876年為開發北海道而設立的「札幌農學校」等等，這些訴說著北海道歷史的建築物，都是深受遊客喜愛的地標。

▲札幌兼具都會和自然特色，從藻岩山上鳥瞰城市燈火，燦爛輝煌，不輸世界級百萬夜景。
▲札幌兼具都會和自然特色，從藻岩山上鳥瞰城市燈火，燦爛輝煌，不輸世界級百萬夜景。

與一般大都會不同，札幌一方面具有「都市」的機能，也同時擁有廣大郊區腹地，充滿「自然」色彩，兩個要素並存。像是市中心佔地面積達7.8公頃，札幌雪祭舉辦地的都市公園～大通公園、或西南部被劃入支笏洞爺國立公園的「藻岩山」等火山區的旅遊路線等，這種「都市與自然的調和」，在日本各都市之中相對少見，是札幌特有的魅力。

▲大通公園中，以札幌鐵塔（札幌電視塔）為背景的雪景與燈海，完美詮釋浪漫之意。
▲大通公園中，以札幌鐵塔（札幌電視塔）為背景的雪景與燈海，完美詮釋浪漫之意。

作為北海道物流中心，札幌匯集了來自北海道各地新鮮現採的蔬菜、水果和鮮魚，創造了豐富的飲食文化。除了在台灣最為人熟知的「札幌拉麵」，還有成吉思汗烤肉、壽司、海鮮、湯咖哩都很有名，聚集在「食材寶庫」的廚師們所創作出，帶有札幌風格的「法國菜」也廣受好評。美食，可說是北海道旅遊的一大亮點。

▲四時自然風光，讓札幌一年四季都有美景可賞。定山溪的紅葉，也是札幌秋季代表特色。
▲四時自然風光，讓札幌一年四季都有美景可賞。定山溪的紅葉，也是札幌秋季代表特色。

隨著四時變化，札幌全年都會舉辦精彩的季節性慶典活動。有傳統的神社祭典、可在戶外享用北海道美食，暢飲啤酒的「札幌啤酒園」、遠溯到1950年起，在市中心公園堆疊出巨大雪雕的「札幌雪祭」、從1992年起舉行，吸引全國各地舞者踴躍前來參加的「YOSAKOI索朗」等。這個多采多姿，富有個性的都市，是否也讓你想起美好的假期？你最想念札幌的什麼呢？

更多北海道精彩旅遊活動：

https://www.sapporo.travel/zh-tw/

https://www.yosakoi-soran.jp/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201667

札幌 北海道 公園

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