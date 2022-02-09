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高雄4人確診小房間玩手遊 足跡涉義大世界、家樂福

台北喜來登「情人節用餐送住房」　還有免費紅酒、花束與1泊2食爽吃Buffet

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

緊接著農曆春假之後就是眾多情侶期待的「情人節」了，台北喜來登大飯店特地推出「情人節用餐送住房」優惠活動，只要訂購情人節雙人套餐之賓客，可享有用餐當日免費入住的超狂好康，不僅如此也可選擇直接1泊2食專案，將贈送紅酒與Buffet早餐，快衝預訂起來給專屬的另一半驚喜吧！

圖／台北喜來登大飯店提供
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高規格的五星級「台北喜來登大飯店」近年時常推出優惠專案，往往搭配的住房活動與餐飲都以超殺價格吸引顧客消費。這回專屬情人節推出的「心香印」專案共分為情人節餐飲與住房兩種。首先於2月12日至14日在飯店旗下的「比薩屋」選擇情人節雙人套餐，馬上享有用餐當日免費入住「舒適客房」一晚的超狂好康，至於套餐內容包含前菜海鮮冷盤、湯品則有黑松露南瓜野菇濃湯或義式番茄澳洲牛尾蔬菜湯，而主菜有「美國頂級肋眼牛排」搭配「波士頓龍蝦」，主食還有超鮮甜濃郁的「北海道海膽百合燉飯」與甜點義式心型奶酪，保證享有奢華的極致浪漫。每套5,980元（服務費10%另計）。不僅如此，旗下獲選台北十大約會餐廳的「安東廳」也有和牛套餐可選喔。

圖／台北喜來登大飯店提供
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另外住房專案則是即日起延長至白色情人節的3月14日都可以入住，專案包含直接入住豪華客房，當晚享有在房內兩人獨享的比薩屋情人節雙人外帶餐一組，翌日再爽吃十二廚Buffet早餐兩客，相當於1泊2食，另外還加贈情人節專屬客房佈置，享有花數一束、精選750ml紅酒一瓶與價值1,650元的鉑翡斯完美極萃面膜一組。更多專案詳情及預訂，請洽詢台北喜來登訂房中心（02-2321-5511）。

圖／台北喜來登大飯店提供
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官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

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