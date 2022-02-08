快訊

亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

18年後淡出演藝圈…張菲戶籍遷到花蓮 近況曝光

虎年旅遊首選 北海岸享美食美景玩不停

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
雙灣自行車道-淺水灣。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
雙灣自行車道-淺水灣。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處邁入第20年，北觀處處長陳美秀邀您來北海岸走春。春節期間三芝山櫻花與八重櫻盛開的櫻花美景、石門CNN票選8大秘境之一的老梅綠石槽、金山美食小吃及多元泉質好湯、野柳地質公園「鯨天動地」木藝品及漂流木 DIY、和平島公園「共島季」讓您與沖繩 連線學習沖繩草編及紅型染，也可穿著琉服選購全台獨賣沖繩物產，滿足您想出國但不能出國的旅遊慾望，還有各遊客中心 按讚送保「柚」手工皂，等著您來北海岸享受美食美景玩不停。

另外，配合交通部觀光局推動2022多 元自行車路線《GO Bike TAIWAN玩騎認證》活動，「北海岸路線」全長約90.8公 里，以金色水岸、雙灣、灣塔、萬金自行 車道串接，沿途有淺水灣、芝蘭公園海上觀景平台、白沙灣、極北點富貴角燈塔、中角灣、野柳地質公園、翡翠灣等北海岸知名景點，沿著台2線一路與大海並肩而行，不論是自然地景、生態旅遊、水域遊憩，甚至是室內展館應有盡有。豐富的北海岸路線，有著讀也讀不完的山海故事，歡迎遊客一同以自行車「慢」速度「漫」 遊北海岸。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 沖繩 觀光

延伸閱讀

3部好看又好吃的美食韓國綜藝！讓你不出國也能解饞

從戰地轉身、被藍眼淚包圍！ 「微光馬祖」醞釀幸福 深具國際觀光魅力

盤點全台6間客家美食 「鹹、香、肥」的特色讓你吃出團結精神

晶華柏麗廳「Buffet吃到飽」買一送一連3週！加碼8大美食外帶5折吃開賣時段請收

相關新聞

線上即時賞美景！ 「2022阿里山櫻花季」年度活動&防疫注意資訊

吉野櫻、台灣山櫻花、八重櫻…，每逢初春，阿里山盛開了滿山遍野的櫻花海，走進巨木林立的森林中，欣賞阿里山上緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣，如微雨般交錯飄落，與周遭木造建築構成一幅浪漫的春日麗景，讓阿里山春

年度下殺3折！身分證這兩碼再升等 「澎湖喜來登」狂撒大禮每人每晚2222元起

澎湖福朋喜來登酒店3月30日滿6周年，即起限量推出「6周年生日快樂」優惠住房專案，3月31日前每人每晚2,222元起 (...

獨／輔大學生的回憶！下新莊「香城燒臘」2／13熄燈

輔大的校友們，未來又要少一間回憶了！位於下新莊的燒臘餐廳「香城燒臘小館」，乃是輔大週邊與下新莊的代表性庶民美食，但近日貼...

好市多連「戶外遮陽亭」都賣、還設雙拉門！ 網友歪樓：買去露營當客廳帳

美式賣場好市多不僅提供大份量美食與商品，也曾因販售「豪華遊艇」、「露營車」刷新台灣網友世界觀。而日前再有會員發現現場開賣「戶外遮陽亭」，主打四面透光、防風防蚊且雙側設有拉門，售價只要62,999元，價

住過都讚不絕口！ 4間網評高分「包棟民宿」 包下秘境、開趴享樂、一秒飛出國的極致感受

國內旅行當道，出外旅行計畫的參與人數一多，要敲時間、查房價、訂房間、安排行程等，省不了相當繁鎖的前置作業。在此想推薦大家一種定點旅行，既不是像露營那樣需要滿滿的裝備攜帶，又可以按你喜歡的風格來找尋，一

美人湯配美食美景！跟著500盤泡湯去　蔣勳形容「天地養出來最好的滋味」

美食與旅行向來密不可分，冷冷的冬日最適合泡暖湯，若暖湯處有美食更是大加分！由質感青年讀本《500輯》推出第一份台灣人觀點的餐飲評鑑「500盤」，其中就有多處美食與暖湯的集合地，像是本身就有溫泉的北投大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。