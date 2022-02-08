虎年旅遊首選 北海岸享美食美景玩不停

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處邁入第20年，北觀處處長陳美秀邀您來北海岸走春。春節期間三芝山櫻花與八重櫻盛開的櫻花美景、石門CNN票選8大秘境之一的老梅綠石槽、金山美食小吃及多元泉質好湯、野柳地質公園「鯨天動地」木藝品及漂流木 DIY、和平島公園「共島季」讓您與沖繩 連線學習沖繩草編及紅型染，也可穿著琉服選購全台獨賣沖繩物產，滿足您想出國但不能出國的旅遊慾望，還有各遊客中心 按讚送保「柚」手工皂，等著您來北海岸享受美食美景玩不停。

另外，配合交通部觀光局推動2022多 元自行車路線《GO Bike TAIWAN玩騎認證》活動，「北海岸路線」全長約90.8公 里，以金色水岸、雙灣、灣塔、萬金自行 車道串接，沿途有淺水灣、芝蘭公園海上觀景平台、白沙灣、極北點富貴角燈塔、中角灣、野柳地質公園、翡翠灣等北海岸知名景點，沿著台2線一路與大海並肩而行，不論是自然地景、生態旅遊、水域遊憩，甚至是室內展館應有盡有。豐富的北海岸路線，有著讀也讀不完的山海故事，歡迎遊客一同以自行車「慢」速度「漫」 遊北海岸。

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