線上即時賞美景！ 「2022阿里山櫻花季」年度活動&防疫注意資訊

吉野櫻、台灣山櫻花、八重櫻…，每逢初春，阿里山盛開了滿山遍野的櫻花海，走進巨木林立的森林中，欣賞阿里山上緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣，如微雨般交錯飄落，與周遭木造建築構成一幅浪漫的春日麗景，讓阿里山春天的花季成為一年一度不可錯過的盛事。因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情相關發展，設立阿里山國家風景區觀光防疫專區，彙整以下相關訊息，且隨時更新活動訊息。

通案性原則

一、戴口罩規定加嚴，除下列少數例外情形，外出全程佩戴口罩：

(一) 運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

2.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

3.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。