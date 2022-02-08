線上即時賞美景！ 「2022阿里山櫻花季」年度活動&防疫注意資訊
吉野櫻、台灣山櫻花、八重櫻…，每逢初春，阿里山盛開了滿山遍野的櫻花海，走進巨木林立的森林中，欣賞阿里山上緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣，如微雨般交錯飄落，與周遭木造建築構成一幅浪漫的春日麗景，讓阿里山春天的花季成為一年一度不可錯過的盛事。因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情相關發展，設立阿里山國家風景區觀光防疫專區，彙整以下相關訊息，且隨時更新活動訊息。
通案性原則
一、戴口罩規定加嚴，除下列少數例外情形，外出全程佩戴口罩：
(一) 運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。
(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
2.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
3.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。
(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。
三、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。
四、賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。
五、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。
六、餐飮場所：落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為。防疫工作人人有責，籲請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。
▍本處遊客中心防疫措施
本處觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，自8月10日起開放，將視中央疫情指揮中心及嘉義縣政府政策滾動式檢討。
遊客中心志工及觸口、奮起湖線之行動旅服，恢復志工值班及導覽預約。
比照三級警戒標準執行清消作業。
▍轄區景點封閉彙整
封閉型景點：
開放具有單一出入口之園區、遊客中心，容留量為承載人數之100%，另有關保持社交安全距離、實聯制、戴口罩、出入口量測體溫措施，均依中央流行疫情指揮中心指引辦理，並配合地方政府防疫需要因地制宜滾動檢討調整。
依中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，宣導維持社交安全距離與戴口罩等防疫作為。
非封閉型景點：
依中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，宣導維持社交安全距離與戴口罩等防疫作為。
加強監測人流聚集狀況，倘有人流密度過高情形，應適時分流、管制或封閉。
林務局轄管區域：阿里山國家森林遊樂區進行總量管制，其餘開放空間及詳情請見林務局網站。
▍大阿里山地區內店家防疫管理
賣店管理（無獨立用餐空間）：依據餐飲業防疫管理措施辦理，因地制宜配合地方縣市政府調整防疫措施。
餐廳管理（具獨立用餐空間）：依據餐飲業防疫管理措施辦理，因地制宜配合地方縣市政府調整防疫措施。
裁罰規範：
遊客若違反防疫相關規定，移請防疫主管機關依傳染病防治法裁罰 。
餐飲業於各級警戒期間受地方政府依違反防疫規定，處罰確認一次者，應停止營業3日；累計兩次者，應停止營業7日；累計三次以上，應停止營業30日。
▍賞櫻地點推薦阿里山國家風景區 12月～3月石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山(54.6K)、彌陀禪寺
阿里山國家森林遊樂區 3月中～4月中梅園、阿里山派出所、祝山步道登山口、沼平車站、沼平公園、巨木群步道、三代木櫻木花道
▍台灣好行阿里山線因應措施
恢復全線通車。
備註：公車行駛相關問題請洽嘉義縣公共汽車管理處，電話：05-2788177旅遊諮詢相關問題請洽阿里山國家風景區管理處，電話：05-2593900
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