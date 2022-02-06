好市多連「戶外遮陽亭」都賣、還設雙拉門！ 網友歪樓：買去露營當客廳帳
美式賣場好市多不僅提供大份量美食與商品，也曾因販售「豪華遊艇」、「露營車」刷新台灣網友世界觀。而日前再有會員發現現場開賣「戶外遮陽亭」，主打四面透光、防風防蚊且雙側設有拉門，售價只要62,999元，價格低廉掀起熱議，但大部分網友也擔心颱風天會被吹走，亦有人歪樓表示有可能成為未來「雅房」、期待有人買去露營當客廳帳。
好市多「12吋x16吋戶外遮陽亭」強調屋頂及支架塗層可耐風雨、防紫外線及抗鏽蝕，防蚊蟲且採光佳，一套只要62,999元。有網友分享至好市多社團，形容為實用的戶外遮陽亭，兩側附雙開拉門，認為「有庭院或屋頂的住家很適合」，在台南、台中、北區的桃園、內湖、中和、北投等分店都能人曾直擊這款最狂新品展示中。
隨著貼文公開，留言串湧入許多網友表示：「我們住新竹的會不會被風吹走？」、「屋頂不行！太危險了」、「放頂樓大一點的颱風來感覺會飛走」、「遇到颱風就散了」。不少人紛紛發表心目中的用法，「看起來好讚，感覺可以拿來露營用」、「期待有人買去露營當客廳帳」、「這看起來很適合做餐廳的防疫包廂隔間」。還有人歪樓，「已經想到租屋社團會出現『市中心獨立雅房』」、「想起之前風靡一時的『小套房』，這是升級版」。
值得一提的是，從美國官網可以發現同款要價美金3699.99，換算至新台幣超過10萬，讓網友震驚台灣售價極低，還有人分析「好便宜，搭一座同尺寸玻璃屋大概要15-20萬了」、「這比蓋玻璃屋便宜多了。」但也有人理智指出，「只花62999買它，但需要有個62999999的地方來放它」、「我不缺這6萬，我缺的是一坪近30萬的地」。
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