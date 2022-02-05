高雄x臺南歡喜迎財神 遊燈會+集章拿限量福袋

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違20年，2022台灣燈會將於2/1至2/28重返高雄，雙主場衛武營及愛河灣近期已陸續展出許多精彩作品，成功秒殺民眾的手機、相機記憶體，而為讓民眾能在新春除賞燈之外，也能祈福金虎年能開運發財，高雄市政府觀光局與臺南市政府觀光旅遊局首度跨域攜手合作，推出「高雄x臺南雙城歡喜迎財神」集章活動，民眾只要於1月28日至2月16日，至高雄及臺南指定之40間廟宇祈福或燈會旅遊後，持專屬集章卡集滿4點，即可到高雄或臺南之指定兌換地點，兌換總數7600份限量福袋（兩市各3800份），與大家分享新年福氣。

高雄市政府觀光局表示，這次雙城歡喜迎財神集章活動，鼓勵民眾新春期間，到高雄、臺南廟宇走春，祈求新的一年攜手全面拚防疫、全家闔家安康發大財。民眾只要到高雄、臺南各20處廟宇或燈會場域，各選兩處集章，集滿4點（台南2點＋高雄2點，意謂事事順利），即可至高雄（高雄火車站、高鐵左營站、田寮月世界旅服中心及中外餅舖棋餅文創館、航空教育展示館、棧貳庫）或臺南（臺南火車站、原合同廳舍、安平、新營火車站、無米樂、月之美術館等遊客旅服中心）指定場域兌換限量福袋，活動自1月28日至2月16日止。

▲雙城歡喜迎財神臺南福袋有鄭成功洋芋片、媽祖泡芙等特色好禮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄福袋內容有：中外餅鋪日日發財綠豆糕、美濃147米磚、乖乖、Kenji健司花生脆片、鳳山文衡殿或鳳山鎮安宮仙公廟特色廟宇口罩、旗山天后空香火袋、壓轎金、意誠堂關帝廟或文武聖殿環保購物袋、意誠堂閃亮手環、萬興宮的多功能手機觸控筆、港口慈濟宮錢母及吊飾等（福袋內容隨機挑選至少四樣）。

臺南福袋有媽祖賜福、成功爆米花、魚頭君口罩、香火袋等精選特色好禮，活動期間每日各兌換點限量30份，數量有限贈完為止，歡迎大家來收集新年新福氣。

▲雙城歡喜迎財神集章卡，完成集章任務即可獲得精美好禮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

本次高雄共襄盛舉的宮廟，計有「高雄關帝廟、旗山天后宮、岡山壽天宮、高雄意誠堂關帝廟、財團法人鳳山文衡殿、港口慈濟宮、財團法人高雄市文武聖殿、財團法人高雄市大港保安宮、財團法人高雄市覆鼎金保安宮、財團法人高雄市三塊厝興德團、高雄市褒忠義民廟、龍池宮、萬興宮、財團法人鳳山鎮安宮仙公廟、財團法人高雄市鳳山天公廟、五龍山鳳山寺、東林福德廟、高雄東照山關帝廟、楠梓天后宮、財團法人高雄市鼓壽宮」等20間廟宇。

臺南市則有「小南天福德祠、六合境油行尾福德爺廟、仁厚境福德祠、六合境大埔福德祠、佛頭港景福祠、臺灣祀典武廟、開基武廟、鎮轅境頂土地公廟、總祿境下土地廟、金龍殿、南鯤鯓代天府、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、崁頂福安宮、仁德十三甲武德宮、龍崎文衡殿、歐汪文衡殿、龍崎光節-空山祭、鹽水月津港燈節、普濟燈會」等20個廟宇及燈會場域，每間廟宇及燈會場域都有各自不同藝術及宗教特色，也都放置限量集章卡，歡迎民眾前往各廟宇祈福、開心集章，並請落實各項防疫措施，保護自己也保護他人。

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