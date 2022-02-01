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虎年行大運！春遊茂林三處遊客中心 打卡按讚送「有緣」開運紅包

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▲跟著喔熊組長的腳步深入茂管處轄區欣賞山林自然美景。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供
▲跟著喔熊組長的腳步深入茂管處轄區欣賞山林自然美景。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供

茂管處於111年1月31日除夕起，在轄內三處遊客中心共發放1500份限量「有緣」開運紅包。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供
茂管處於111年1月31日除夕起，在轄內三處遊客中心共發放1500份限量「有緣」開運紅包。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新年到，虎年行大運！自1月31日除夕起至過年期間，到交通部觀光局茂林國家風景區管理處的新威、茂林、禮納里3處遊客中心，現場打卡按讚「Fun心遊茂林」粉絲專頁，就有機會拿到「有緣」開運紅包，添喜氣，迎虎年，限量共1,500份，送完為止，歡迎遊客到戶外走春

▲春節旅遊屏東可就近在屏東瑪家鄉的禮納里遊客中心打卡按讚拿紅包。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供
▲春節旅遊屏東可就近在屏東瑪家鄉的禮納里遊客中心打卡按讚拿紅包。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供

交通部觀光局茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，茂管處首次在春節發送小紅包，希望帶給遊客濃濃的新年祝福與好運氣；分別於轄內新威、茂林、禮納里3處遊客中心各發送500份紅包，每日僅限送出100份為止，讓遊客自除夕開始連續五天都有機會拿到。

這次特別發想出開運5元紅包袋，其實蘊藏許多含意，譬如「花5元」諧音念法與「發虎年」相似，象徵財運好運通通發，討個年節吉利；而在日文中的「五元」（ごえん）發音近似於「有緣」（ご縁），ご縁寫成漢字即為「御縁」，代表好良緣、有緣份的意思，因此五日圓硬幣在日本也一直被視為帶來好運氣的硬幣，常見日本民眾在當地神社或寺廟捐贈賽錢時，多使用五日圓硬幣；這次將1,500份的「有緣」開運紅包送至春節期間來茂林國家風景區旅遊的遊客手中，一同喜結好緣。

▲新威森林公園擁有筆直平坦的路面，相當適合騎乘單車，展開愜意的踩風之旅。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供
▲新威森林公園擁有筆直平坦的路面，相當適合騎乘單車，展開愜意的踩風之旅。　圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處／提供

今年過年推薦帶上親朋好友一同來茂林國家風景區走春小旅行，茂管處轄區橫跨高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉6個鄉區，擁有迷人的原民文化及部落風貌、山嵐自然美景獨到、絕美的步道秘境、主題吊橋、地區溫泉、溪谷瀑布等，擁有相當豐富而多層次的觀光資源特色；每年11月至隔年2月間，遊客還能親眼目睹夢幻的「紫蝶幽谷」奇景，成千上萬隻紫斑蝶齊紛飛的壯麗蝶況，屬台灣極為珍貴的紫色寶藏。

歡迎春遊茂林，徜徉山林好時光，感受高屏山麓的自然生態與人文之美，拿拿開運紅包並樂騎單車抽好禮，帶回滿滿收穫！

更多活動資訊及春節動態請密切鎖定茂管處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)。

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觀光 春節 走春

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