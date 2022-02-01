虎年行大運！春遊茂林三處遊客中心 打卡按讚送「有緣」開運紅包
【旅奇傳媒/編輯部報導】新年到，虎年行大運！自1月31日除夕起至過年期間，到交通部觀光局茂林國家風景區管理處的新威、茂林、禮納里3處遊客中心，現場打卡按讚「Fun心遊茂林」粉絲專頁，就有機會拿到「有緣」開運紅包，添喜氣，迎虎年，限量共1,500份，送完為止，歡迎遊客到戶外走春！
交通部觀光局茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，茂管處首次在春節發送小紅包，希望帶給遊客濃濃的新年祝福與好運氣；分別於轄內新威、茂林、禮納里3處遊客中心各發送500份紅包，每日僅限送出100份為止，讓遊客自除夕開始連續五天都有機會拿到。
這次特別發想出開運5元紅包袋，其實蘊藏許多含意，譬如「花5元」諧音念法與「發虎年」相似，象徵財運好運通通發，討個年節吉利；而在日文中的「五元」（ごえん）發音近似於「有緣」（ご縁），ご縁寫成漢字即為「御縁」，代表好良緣、有緣份的意思，因此五日圓硬幣在日本也一直被視為帶來好運氣的硬幣，常見日本民眾在當地神社或寺廟捐贈賽錢時，多使用五日圓硬幣；這次將1,500份的「有緣」開運紅包送至春節期間來茂林國家風景區旅遊的遊客手中，一同喜結好緣。
今年過年推薦帶上親朋好友一同來茂林國家風景區走春小旅行，茂管處轄區橫跨高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉6個鄉區，擁有迷人的原民文化及部落風貌、山嵐自然美景獨到、絕美的步道秘境、主題吊橋、地區溫泉、溪谷瀑布等，擁有相當豐富而多層次的觀光資源特色；每年11月至隔年2月間，遊客還能親眼目睹夢幻的「紫蝶幽谷」奇景，成千上萬隻紫斑蝶齊紛飛的壯麗蝶況，屬台灣極為珍貴的紫色寶藏。
歡迎春遊茂林，徜徉山林好時光，感受高屏山麓的自然生態與人文之美，拿拿開運紅包並樂騎單車抽好禮，帶回滿滿收穫！
更多活動資訊及春節動態請密切鎖定茂管處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言