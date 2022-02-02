走春必逛！「DON DON DONKI忠孝新生店」5類超欠買年節好物，24小時不打烊

DON DON DONKI台灣第二號店鋪「DON DON DONKI忠孝新生店」2週前熱騰騰開幕，在這個難以出國玩樂的疫情時期，趕快趁著長長年假來一趟，享受彷彿秒飛日本的出國走逛樂趣。

DON DON DONKI忠孝新生店店內注入了日本傳統工藝風格，賣場中可以見到鳥居、面具與達摩等和風元素。記者黃筱晴／攝影

DON DON DONKI最大特色就是有豐富的日本美妝、家居雜貨、食品、生鮮熟食商品，而在新年期間，以下這5大類商品更是必買，不管是新年歡聚炒熱氣氛小物，放鬆身心的入浴劑、熬夜追劇放鬆眼部的蒸氣眼罩，走春拜訪親友不可少的精緻伴手禮，還是趁新年買些高檔的日本海鮮、和牛、草莓、麝香葡萄犒賞自己，都可以在這裡找到超多選擇。

新年歡聚炒熱氣氛小物

祈願達摩像有多種尺寸、顏色，適合作為慶祝賀禮。記者黃筱晴／攝影

忠孝新生店獨有的日本工藝區，特別引進新年超應景的各種尺寸祈願達摩像，有多種尺寸、顏色，開工、開幕都很適合，送禮自用兩相宜。另外，店內還有很多派對歡聚炒熱氣氛的小物，歡唱必備藍牙麥克風、派對變裝、競賽玩具等，都能立刻炒熱團聚時的氣氛。

居家歡聚必備炒熱氣氛藍牙歡唱麥克風。記者黃筱晴／攝影

入浴劑、蒸氣眼罩

琳琅滿目的日式入浴劑，小包裝方便使用，價格也都相當實惠。記者黃筱晴／攝影

日本旅遊經典必買的商品之一，就是日式入浴劑，DON DON DONKI的入浴劑種類超多、超齊全，還有多款小包裝、限定口味獨賣商品，想要在家享受飛到日本泡湯的感覺，就靠這一包。另外，冬天用超舒服的蒸氣眼罩在這裡口味也超祺荃，還有新年限定包裝，年假期間打算天天躺著滑手機追劇的你，一定要趕快入手。

蒸氣眼罩新年限定版包裝。記者黃筱晴／攝影

日本點心零食伴手禮

集結日本各地精美的糕點禮盒，送禮超體面。記者黃筱晴／攝影 DON DON DONKI的餅乾零食區，來自日本各地的限定商品一次網羅。記者黃筱晴／攝影

走進DON DON DONKI的餅乾零食區，來自日本各地的限定商品一次網羅，每一款都讓人想買回家，一解無法出國旅遊的癮。而過年期間如果有拜訪親友的伴手禮需求，來這邊買一些特殊限定版本的新年禮盒，送禮也超有面子。

集結日本各地精美的糕點禮盒，送禮超體面。記者黃筱晴／攝影

日本海鮮、和牛

店內特別設置了和牛專區。記者黃筱晴／攝影

在DON DON DONKI最讓人容易迷失的區域，還有眾多生鮮食材的販售區，巨無霸蟹腳、嚴選日本黑毛和牛，牛排、火鍋肉片、漢堡排一應俱全，很多商品都已經整理成冷凍半成品，買回家輕鬆就能讓新年料理瞬間升級。

各式蝦蟹海鮮食材也是店內相當熱門的商品之一。記者黃筱晴／攝影

新鮮水果禮盒

忠孝新生店推出更多款不同產地、品種的日本草莓。記者黃筱晴／攝影

現在正當季的新鮮熊本草莓、麝香葡萄當然也是嚐鮮必買！日本知名長野縣麝香葡萄糖度接近20度，還有滿滿的熊紅草莓、佐賀縣白草莓，雪白的外觀，還帶有淡淡的牛奶香和水蜜桃般的口感，還沒吃過的一定要把握機會買一盒吃吃看。

持續熱賣的水果果凍，有著非常可愛的禮盒箱包裝。記者黃筱晴／攝影

除了超多好買商品，DON DON DONKI忠孝新生店還推出了5大即食專櫃攤位，現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，以及販售大福的專賣店彩食健美、現烤鹿兒島地瓜等，其中牛串近藤還提供現場購買日本和牛的代煎服務。

DON DON DONKI忠孝新生店位於新落成的希望園區大樓地下1樓，過年期間依舊維持24小時營業不打烊。記者黃筱晴／攝影

【DON DON DONKI忠孝新生店店鋪資訊】

營業時間：24小時，春節期間不打烊

地址：台北市中正區八德路一段55號地下1樓

交通方式：捷運忠孝新生站1號、4號出口，步行約5分鐘