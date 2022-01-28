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虎年徐行漫遊！ 4條路線騎玩最純淨自然的花東地區

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春節假期來花蓮走春。　圖：Shutterstock／來源
春節假期來花蓮走春。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年春節假期長達9天，花東縱谷國家風景區管理處邀請民眾來純淨自然的花東地區旅遊，建議以徐行漫遊的心情安排遊程。可以到國際慢城鳳林鎮租個腳踏車沿途慢騎慢玩，走訪校長夢工廠、菸樓文化、林田神社、明新冰果店、美好花生、剝皮辣椒等，或是玉里鎮玉富自行車道，感受腳踏歐亞版塊、菲律賓海版塊交界的世界奇蹟，欣賞沿路黃澄澄油菜花田，吃當地美食玉里麵、臭豆腐。

往南則可以到關山鎮，探訪花東幹線中唯一僅存的「和洋折衷式」老車站—關山舊火 站，造訪碾米廠改造的米國學校、關山警察史 跡文物館、全台第1條自行車道的關山環鎮自行車道，找找漂鳥197藝術家作品，然後到鎮上購買傳承三代私房麵包店爆漿紅豆土司、遠近馳名關山米等等。

對於自認腳力夠的車友，也可以利用 9天假期參加交通部觀光局目前舉辦2022 多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認 證》活動，其中有4條路線位於花東地區， 歡迎民眾一起玩騎全台，並於完成指定條件即可獲得交通部觀光局官方榮譽勳章及抽獎機會。 除此之外，不想開車、塞車的 民眾，也可以利用公路運輸到花東，購買台灣好行聯合套票，或參加台灣觀巴遊程，一次山海玩透透。同時提醒遊客出遊時仍需配合政府防疫指引，才能安心享受假期。

此外，交通部觀光局去年結合全台19 個溫泉區，推出「台灣好湯五倍暖心抽」 聯合行銷活動，即日起至4/30止，於特約店家使用五倍券、國旅券消費滿新台幣 200元，便可憑消費憑證上網登錄抽最新 iPhone13手機、5星級溫泉飯店住宿券等大獎。

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觀光 溫泉 菲律賓

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