寒舍艾美聯名「小王子」！住就送「75週年特展門票」，再免費Buffet吃到飽與電影無限看

因應寒假與農曆新年假期的到來，台北寒舍艾美酒店特地與「小王子」合作推出住房專案，住就送「小王子的藝想世界75周年特展」門票，還有免費早餐Buffet、特展安排導覽行程與限定小王子備品等好康，爸媽快帶小朋友住起來啦！

圖／博客來售票官網

台北寒舍艾美酒店位於台北黃金信義區內，設有有160間客房和套房，為了精緻奢華的視覺享受，在裝潢上別出心裁，選擇「光和影」作為思維主軸，將藝術品融入在每一位旅客都能接觸到的角落，再搭配以客為主的全方位服務，打造獨一無二的入住體驗。過去也常有聯名合作推出限定主題房與搭配活動，獲得住客的一致好評。

圖／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網

這回為了搶攻冬季假期的親子商機，限定即日起至3月30日推出「小王子藝術」住房專案，週日至週三期間，入住豪華客房每房每晚5,500元起、主管套房每房每8,850元起(另加15.5%的政府稅與服務費)，不僅如此，再送「小王子的藝想世界75 周年特展」門票兩張、探索廚房Buffet早餐兩客與限量提供MILU文創「玫瑰與小狐狸」成人防疫口罩。

圖／台北寒舍艾美酒店 - Le Méridien Taipei官網

不僅如此，酒店還會安排館內藝術品的導覽活動，絕對會讓大小朋友置身星球探險的奇幻體驗，更狂的是還有加碼贈送小王子備品一組，電影、三溫暖與室內游泳池都免費無限使用喔。值得注意的是，該專案不適用週四至週六、2022年01月31日至02月05日與2022年02月27日至02月28日。更多住宿優惠好康請上官網查詢。

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/

圖／博客來售票官網

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