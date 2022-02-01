新春限定DIY！卡滋爆米花觀光工廠　再抽爆米花機回家

歡慶新年到來，位於新北八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」，除了年節假期期間持續營業外，也推出「新年限定虎年祈福小物DIY」、「卡滋有福虎拍照打卡迷你萌趣好禮抽」及「觀光工廠限定卡滋爆米花買5送1」等3大應景活動，另外還有「卡滋vs白爛貓聯名電動四輪腳踏車」，讓粉絲在新年期間享受水岸風光。

卡滋爆米花觀光工廠樂園標榜是亞洲第一間爆米花主題觀光工廠，採用仿造美國小鎮的建築風格，並加入許多可愛的裝飾元素。館內採一票玩到底的模式，遊客可以體驗到卡滋爆米花變裝秀、百味爆米花摩天輪、卡滋瞭望台等不同設施，藉此了解到爆米花的製作過程，也可參與DIY體驗活動。館內亦提供豐富的產品供民眾挑選。

卡滋爆米花觀光工廠樂園採用美式小鎮的設計風格。圖／卡滋爆米花提供