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新春限定DIY！卡滋爆米花觀光工廠　再抽爆米花機回家

聯合新聞網 / 記者陳睿中/即時報導
樂園內推出新年限定的DIY體驗活動。圖／卡滋爆米花提供
樂園內推出新年限定的DIY體驗活動。圖／卡滋爆米花提供

歡慶新年到來，位於新北八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」，除了年節假期期間持續營業外，也推出「新年限定虎年祈福小物DIY」、「卡滋有福虎拍照打卡迷你萌趣好禮抽」及「觀光工廠限定卡滋爆米花買5送1」等3大應景活動，另外還有「卡滋vs白爛貓聯名電動四輪腳踏車」，讓粉絲在新年期間享受水岸風光。

卡滋爆米花觀光工廠樂園標榜是亞洲第一間爆米花主題觀光工廠，採用仿造美國小鎮的建築風格，並加入許多可愛的裝飾元素。館內採一票玩到底的模式，遊客可以體驗到卡滋爆米花變裝秀、百味爆米花摩天輪、卡滋瞭望台等不同設施，藉此了解到爆米花的製作過程，也可參與DIY體驗活動。館內亦提供豐富的產品供民眾挑選。

卡滋爆米花觀光工廠樂園採用美式小鎮的設計風格。圖／卡滋爆米花提供
卡滋爆米花觀光工廠樂園採用美式小鎮的設計風格。圖／卡滋爆米花提供

迎接新年，樂園內特別規劃虎年限定版的現場DIY體驗虎年限定版，包括有「虎哩旺吊飾」、「爆好運甜筒」等DIY課程，充滿濃濃年味與童趣（採時段預約制）。另外樂園也推出「卡滋有福虎」活動，凡找出隱身於觀光工廠多處的福虎任一隻並拍照參與打卡活動，就有機會抽中迷你爆米花機、棉花糖機以及卡滋爆米花歡樂派對箱等贈禮。在商品部現場，也會提供任選口味爆米花買5送1的限定優惠，為新年歡聚時光增添樂趣。

參觀過程中，可以了解到爆米花的生產過程與故事。圖／卡滋爆米花提供
參觀過程中，可以了解到爆米花的生產過程與故事。圖／卡滋爆米花提供

爆米花 觀光工廠 DIY 美國 棉花糖

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