盤點5大春節團圓體驗！瘋露營、炫美照 線上也能拜四面佛、打小人

春節是跟家人團圓的日子，今年春節連假有整整9天，除了年夜飯、打牌追劇、到親朋好友家拜年串門子之外，不妨也好好利用這個假期，跟家人來一場有別以往的「團圓體驗」，累積獨特的美好回憶。

1.網美景點踩點去 美照還可炫一波

趁著春節連假帶爸媽到熱門景點踩點拍照，不僅可留下美好的回憶，還能分享給親友炫耀一下。推薦位於苗栗的哈比丘園區，有仿造魔戒哈比人的地下小屋，隨便一拍就像置身於電影中；或是到彰化熱門景點成美文化公園，佔地遼闊的庭園裡包括枯山水井、瀑布，以及落羽松秘境等，以及多棵百年老樹幽邃且層層交疊，正適合帶爸媽來散步拍照；另外，去年底才推出的台北雙層餐車，大面玻璃車頂和車窗，採光美視野遼闊，不僅拍照漂亮還有晶華酒店晚餐能享用。

2.全家露營去 躺在星光下慶團圓

這幾年夯露營，也很適合跟全家人同往體驗，在星空下圍著溫暖烤爐烤肉聊天，在大自然裡創造難忘的團聚體驗。位於新北市的金山驛境豪華露營，整體以西部牛仔風格設計，除了有一泊二食的豪華露營方案，也可跟家人一起騎馬漫步營區；主打網美神殿帳篷的台中嚮樂城堡天籟之森豪華露營，則搭配了戶外實境闖關活動，一家大小都能參與；如果偏好戶外活動，也可以前往苗栗藍鵲度假莊園，除了有大片的草皮可以體驗高爾夫球外，精緻主題小木屋及露營車提供全家人舒適的團聚空間。

3.水豚君超療癒 帶爸媽萌一下

可愛小動物讓人感覺被療癒，趁著年節假期，不妨帶著家人一起到戶外來趟療癒之旅。位在宜蘭的噶馬蘭馬術體驗，可以跟著專業導覽員體驗餵食馬兒的樂趣、也可騎馬漫步；此外，墾丁鹿境梅花鹿生態園區，除了有可愛的梅花鹿之外，現在也多了超萌新朋友「水豚君」，近距離相見歡外，還能體驗餵食、認識牠們的生活方式；或是選擇搭乘賞鯨船環繞龜山島賞鯨，觀賞飛魚及海豚於海上共舞，來場寓教於樂的旅程。

4.線上旅行哪兒都能去！曼谷拜四面佛、香港打小人

除了趁春節實地走訪台灣名勝廟宇參拜外，也可以透過線上參拜，像是前往泰國曼谷參拜四面佛，透過線上直播的鏡頭，完成許願、祈福，包括鮮花進獻、還願舞者等。此外，還能前往香港銅鑼灣鵝頸橋下打小人，去除新年家裡的霉運和小人，為新的一年開啟美好開端。

5.心靈陶冶也很重要 全家人共度文藝新年

今年高雄衛武營新春燈會系列活動，邀請跨世代的大咖藝人接連演出，包括羅大佑、簡文彬、彭佳慧等資深歌手共同創作演出的「跨樂衛武營音樂會」，以全古典製作改編精選的12首流行曲目；此外，也有融合歌仔戲、胡撇仔戲、音樂歌舞與現代戲劇，傳統與現代交織的舞台表演，可以依據全家人的喜好挑選大家都能有共鳴的節目，一起度過個浪漫又文藝的春節假期。