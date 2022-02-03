美人湯配美食美景！跟著500盤泡湯去　蔣勳形容「天地養出來最好的滋味」

美食與旅行向來密不可分，冷冷的冬日最適合泡暖湯，若暖湯處有美食更是大加分！由質感青年讀本《500輯》推出第一份台灣人觀點的餐飲評鑑「500盤」，其中就有多處美食與暖湯的集合地，像是本身就有溫泉的北投大地酒店、烏來馥蘭朵，以及鄰近花東縱谷溫泉帶的台東特選海產。

冬日泡暖湯、跟著500盤尋美食。圖／大地酒店提供

●大地酒店入選4盤 陳瑞憲「沒吃過那麼好吃的飯」

北投大地酒店的白磺泉，俗稱「美人湯」，泡過後肌膚潤滑；酒店餐廳奇岩一號也是500盤的大贏家之一，共摘下4盤殊榮。

陳瑞憲推薦菜色─大地酒店奇岩一號「湘味剁椒魚頭」。圖／報系資料照 陳瑞憲推薦菜色─大地酒店奇岩一號「天府冒鴨鍋」。圖／大地酒店提供

建築設計師陳瑞憲一口氣推薦了三道料理，包括湘味剁椒魚頭、麻油雞酒飯、天府冒鴨鍋。他說，「川菜有各式各樣刺激你舌頭的方法，我覺得這裡是我在四川以外，在台北的首選。」他也提醒，這三道菜必須提前兩三天預約。

陳瑞憲推薦─大地酒店奇岩一號「麻油雞酒飯」。圖／大地酒店提供

陳瑞憲說，剁椒魚頭就是一道「眼睛的饗宴」，一上桌，先看到乾淨的魚頭，還浮了一層乾淨的魚油，「那個擺盤方式，我連筷子都不用動，就覺得這一定是一道好吃的菜，因為你知道師傅用了心。」

冒鴨鍋這一道，廚師把辣嗆的鍋底跟宜蘭櫻桃鴨放在一起，而麻油雞酒飯在陳瑞憲看來，基本上是一道台灣菜，可能是糯米和一般米有某種完美的比例，「我沒有吃過那麼好吃的飯。」

從小吃得好卻自認不「嘴刁」的蔡康永，也推薦了大地酒店奇岩一號的「麻油雞酒飯」。這也是他推薦名單中唯一的台菜，蔡康永著眼的還是用餐氣氛，因為米酒的比重在快要超過的程度，酒香強烈，米吸收了香味之後，和其它米糕跟紅蟳飯相比，辨認度很高，一群愛喝的朋友們聚餐時更是開心。

●台東特選海產 蔣勳「住在東部的一種奢侈」

蔣勳推薦菜色─台東特選海產「乾煎小捲、龍蝦麵線、山菜」。張哲祥／攝影

在花東縱谷沿線都有溫泉，不論是消除疲勞的「美人湯」，或是有生男之泉的「黃金湯」，從悠久歷史的瑞穗溫泉、紅葉溫泉、安通溫泉，到新光兆豐農場和富源森林遊樂區也都有溫泉。泡罷暖湯，不妨到摘下3盤的「台東特選海產」嘗嘗現撈的新鮮料理。

台東特選海產入選的料理有乾煎小捲、龍蝦麵線、山菜，都是藝術家蔣勳所推薦。海產店位於台東富岡漁港旁，門口就擺了十幾種野菜，很多在台北的市場看不到。

有一次蔣勳叫了一道「寶釧菜」，忽然想起小時候吃過，就長在廢棄的防空洞上，母親拿一個籮筐摘下這種野菜，還說了和王寶釧有關的故事，小蔣勳半信半疑。沒想到多年之後在台東與寶釧菜相遇，一問老闆，這是當地產，滿山遍野都是，營養價值高，這幾年很夯。老闆用辣椒、麻油去爆炒，蔣勳想到小時候媽媽是用鹽醃了涼拌，不同做法，更說明民間每一家都會發展出自己的料理方式。

店家自己有漁船，所以海鮮非常新鮮，因為常去，老闆會專門為蔣勳留下魚，他笑說：「特別給一位客人留一條魚，我在那邊是一個米其林三星的待遇。」店家與客人互相尊重，在這樣的一個鄉間，以這麼便宜的價格，店家用最好的方式推薦你他最好的食物。

蔣勳說，以前吃波士頓龍蝦，西餐料理下的龍蝦肉都是老的，而且冰凍運到台灣後的肉質也不佳，後來發現台灣東海岸真是了不起，特選的龍蝦麵線，就看到在水族箱裡活蹦亂跳的小龍蝦，麻油爆炒後拌麵線，好吃得不得了，「我覺得是在東部住的一種奢侈，天地養出來的最好的東西，可以用這麼便宜的價格、這麼溫暖的一種人的服務感受到。」

●馥蘭朵烏來 張基義「牛肉處理得好+鄰水岸優勢」

首漾餐廳(Soyan)以山光綠水佐餐，撫慰旅人味蕾。圖／馥蘭朵烏來提供

位於新北市烏來山區的馥蘭朵烏來渡假酒店，緊鄰南勢溪，可收攬一年四季變化萬千的山景溪景，除了奢華的餐宿體驗，飯店也常舉辦各式藝術活動，泡湯享美食之外，心靈也飽足。此次馥蘭朵烏來入選的「美國菲力牛」，推薦人為台灣設計研究院院長張基義。

張基義說，我很喜歡品嘗肉類各種不同的作法，除了牛肉處理得很好，馥蘭朵還擁有鄰水岸的風景優勢。