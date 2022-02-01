超商有旋轉木馬、無敵海景！「4大超商特色門市」2022走春採買、拍照打卡全包

農曆春節連假雖然受疫情影響，出國旅遊難以成行，但全台仍有不少好去處，適合小旅行或踩點，尤其營業據點遍布全台的便利商店，更有不少特色門市有著別出心裁的裝潢設計，在走春、採買或休憩的同時，也可兼拍美照、打卡，走到哪裡都有趣味。

●7-ELEVEN澎湖「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」

7-ELEVEN澎港門市（澎湖縣馬公市鎖港里292號）

7-ELEVEN澎湖「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」：7-ELEVEN澎港門市（澎湖縣馬公市鎖港里292號）。圖／7-ELEVEN提供

離島首家7-ELEVEN主題聯名店在澎湖吸睛登場！澎湖「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」由OPEN!家族攜手超級萌友三麗鷗家族共同打造，門市設計融入澎湖地方特色，大量使用仙人掌、花火圖素，店外以OPEN小將、LOCK小醬、Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗及大耳狗喜拿為招牌，搭配OPEN小將最愛吃的鳳梨造型招牌燈箱，以及兩面分別高達300及450公分的大型打卡牆，可愛度爆表。

7-ELEVEN澎湖「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」：7-ELEVEN澎港門市（澎湖縣馬公市鎖港里292號）。圖／7-ELEVEN提供

店內休憩區座位區椅面使用OPEN!家族及三麗鷗家族經典人物大頭設計，抬頭還看到OPEN小將、Hello Kitty帶著PLEASE美眉及大耳狗喜拿在迎賓，店內牆面隨處可見兩大家族的經典限定圖素搭配粉嫩色調；休憩區旁更有Hello Kitty經典蘋果造型陳列櫃，放著獨家周邊商品。

●7-ELEVEN未來商店「X-STORE 5」

桃園市大園區大成路一段2號

7-ELEVEN未來商店「X-STORE 5」: 桃園市大園區大成路一段2號。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全新未來商店「X-STORE 5」進駐桃園高鐵生活圈，率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，個人隨身的智慧手機秒變智能行動購物籃，並結合多元支付工具。門市更以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，推出首家繽紛馬卡龍色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來等，是打卡新聖地。

7-ELEVEN鄉林夏都門市（台中市西區忠明南路117號1樓）

7-ELEVEN台中「寶可夢主題店」：7-ELEVEN鄉林夏都門市（台中市西區忠明南路117號1樓）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「寶可夢主題店2號店」進駐台中，本次設計仍由日本寶可夢公司親自操刀，店內、店外充滿寶可夢及超大卡牌，周邊商品區沿用遊戲中寶可夢中心的樣式設計，店內更設置扭蛋機、Pokémon Ga-Olé大型卡牌機台及任天堂Switch遊戲主機。

「寶可夢主題店2號店」店外招牌特別融入寶可夢第四代御三家「草苗龜、小火焰猴、波加曼」與皮卡丘設計；門市左側櫥窗區有多張超大寶可夢卡牌，右側有14個在小櫥窗周圍玩耍的皮卡丘以及超愛吃又超愛睡的超大卡比獸等你來合照。2樓休憩區所有座椅皆使用神奇寶貝球的設計，分別有大師球、精靈球、高級球、超級球等；2樓靠窗吧檯座位區為伊布所有屬性進化的超大卡牌牆。

●7-ELEVEN「鬼滅之刃主題店」

7-ELEVEN文忠門市（台北市文山區忠順街二段10號1樓）

7-ELEVEN「鬼滅之刃主題店」：7-ELEVEN文忠門市（台北市文山區忠順街二段10號1樓）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手風靡全球的現象級日本動漫《鬼滅之刃》打造「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」，門市設計以鬼殺隊等人氣主角搭配紫藤花、主公家等各式經典場景及劇照。走入店內就會看到挑高牆面上有鬼殺隊的竈門炭治郎、竈門禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸等4位人氣角色大型壁貼，下方是粉絲最愛的周邊商品區；另一側還有炭治郎背的特製禰豆子木箱，打開還能看到彌豆子在裡面，真實還原鬼滅之刃經典畫面。2樓休憩區則以主公家為情境背景，座椅全部都是鬼滅之刃的經典角色，牆面上更出現高達200公分以上的九柱成員全集合大型壁貼。

●全家便利商店清淨雲海店

南投縣仁愛鄉仁和路224號

全家便利商店清淨雲海店：南投縣仁愛鄉仁和路224號。圖／全家便利商店提供

全家便利商店清淨雲海店位於海拔2,052公尺，是清境地區最高的便利商店。店舖外觀有如城堡一般，聳立於朦朧霧氣中，店內休憩區呈現居家放鬆感，還有網美窗台、樓梯，是打卡拍照絕佳景點。

●全家便利商店台中情人店

台中市北屯區景賢路106號

全家便利商店台中情人店：台中市北屯區景賢路106號。圖／全家便利商店提供

坐落在情人橋周邊的全家便利商店台中情人店，店舖外觀呈現粉色系，店內休憩區為精緻的公主風格裝潢，有充滿童趣的旋轉木馬裝置藝術，還有整面網美打卡牆，滿滿都是浪漫氛圍。

全家便利商店台中情人店：台中市北屯區景賢路106號。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店四湖尖山堡店

雲林縣四湖鄉湖西村中正路338號1之2樓

全家便利商店四湖尖山堡店：雲林縣四湖鄉湖西村中正路338號1之2樓。圖／全家便利商店提供

近年吹起露營風潮，是許多人相當喜愛的休閒活動，位於雲林的全家便利商店四湖尖山堡店，二樓休憩區是Chill的露營度假風，牆面搭配整體光線設計，呈現出山的稜線，坐下來喝一杯咖啡，享受愜意時光。

●萊爾富平鎮南京店

桃園市平鎮區南京路186號

萊爾富平鎮南京店：桃園市平鎮區南京路186號。圖／萊爾富提供

鄰近濃厚日式風情的蛋寶生技不老村、中平路故事館等親子遊客喜愛的特色景點，門市設計特別規畫親子主題區，簡約現代的室內風格，搭配高腳椅、木質桌及大片落地窗等，還設有專屬小朋友的馬桶與洗手槽、休憩區與遊戲空間，提供軟墊、玩具、童書及兒童專用桌椅等，打造友善的親子空間。

●全台首間「超商幾米主題店」萊爾富台南南新店

台南市中西區西門路一段580號

全台首間「超商幾米主題店」萊爾富台南南新店：台南市中西區西門路一段580號。圖／萊爾富提供

位在藍晒圖文創園區旁的萊爾富台南南新店，才剛開幕3個月，是全台首間「超商幾米主題店」，以幾米繪本《頭碰頭．說說話》為主題設計，整間門市充滿童趣風格，其中近3米高的頂天大型長頸鹿燈箱，吸睛的強烈視覺更是打卡焦點；從店外到店內，隨處都能見到幾米繪本影子，另有販售許多獨賣的幾米相關商品。

全台首間「超商幾米主題店」萊爾富台南南新店：台南市中西區西門路一段580號。圖／萊爾富提供

●萊爾富枋山海景店

屏東縣枋山鄉中山路三段61-1號

萊爾富枋山海景店：屏東縣枋山鄉中山路三段61-1號。圖／萊爾富提供

位於海岸邊，店外除了有寬敞停車空間，還有特斯拉超充站；店內規畫裝潢雅致的休憩區，可悠閒飽覽海景，是南下墾丁遊玩前不容錯過的祕境之一。

萊爾富枋山海景店：屏東縣枋山鄉中山路三段61-1號。圖／萊爾富提供

●OKmart台中國圖門市

台中市南區五權南路100號

OKmart台中國圖門市：台中市南區五權南路100號。圖／OKmart提供

位於台中的OKmart國圖門市，是一間書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間，室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野，外觀簡單俐落，帶有些許年輕活潑潑的意象，是大人小孩假日都喜歡的好去處。

●OKmart嘉義民權門市

嘉義市東區民權路28號

OKmart嘉義民權門市：嘉義市東區民權路28號。圖／OKmart提供

前身是敦煌書局的OKmart嘉義民權門市，採挑高樓板設計，整體視線寬廣，在用色上以深色原木為基礎，襯托濃濃書香氣息，加上寬幅的入門視野，讓消費者進店感受更舒心。

●OKmart高雄駁二藝術門市

高雄市鹽埕區大義街21號

OKmart高雄駁二藝術門市：高雄市鹽埕區大義街21號。圖／OKmart提供

高雄駁二特區中的新型態門市，採工業風設計，以紅黑配色配上懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，打造出最潮的高雄駁二藝術門市。