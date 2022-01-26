台東暖浴衣設計比賽 網路投票抽價值3千「暖呼照」

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樂天女孩為台東暖浴衣設計比賽宣傳。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
樂天女孩為台東暖浴衣設計比賽宣傳。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東縣政府辦理的台東暖湯季，推出「台東暖浴衣設計比賽」反應熱烈，參賽作品高達23件，日前已透過專業評審團選出6件入圍作品，並於2月13日在台北松山文創園區辦理決選。除了前三名的獎項，網路投票人氣獎也開放票選，參與投票就有機會抽中「暖呼照」手冊，內容包含台東暖湯季各大優質飯店、民宿和湯池溫泉泡湯券，價值超過3,000元，歡迎民眾至台東暖湯季官網踴躍投票。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，浴衣設計比賽以「台東暖」為概念，號召富有創意的年輕學子和設計師們，結合台東溫泉產業創造不同火花。比賽自受理報名以來引發熱烈迴響，共計有23件優秀作品參賽。

初選召集了包含產官學三界共14位專業評審，並邀請知名國際服裝設計師沙布喇．安德烈擔任評審長，評選項目以文化意象、創意表現、視覺效果與美感作為基準，更將市場發展和實穿性納入考量，投稿設計作品風格多元百變，幾經討論後，最終選出六件作品進入決選。決選作品須將設計稿製作成為實體浴衣，以現場走秀方式進行發表，脫穎而出的前三名作品也將開放授權給在地業者聯名使用。

▲台東暖浴衣設計比賽評審安德烈老師為比賽講評。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲台東暖浴衣設計比賽評審安德烈老師為比賽講評。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「台東暖浴衣設計比賽」決選與頒獎典禮將於2月13日在台北「松山文創園區-藝異空間」舉辦的「台東暖湯季沉浸式體驗成果展」中進行；為了展現台東設計力，沙布喇．安德烈老師也特別帶領卑南國中時尚設計專班學生，以台東在地素材繪製台東暖浴衣設計圖，將與浴衣比賽前三名作品一齊在成果展中展出。此外，台東暖湯季的攝影展作品以及台東暖影片也將從2月13日至19日在成果展中展出，讓北部民眾也能感受台東暖。

「台東暖浴衣設計比賽」網路人氣票選活動，即日起至2月6日18:00止，民眾只要到「台東暖湯季」活動官網的「暖浴衣」專區參與投票，就有機會抽中市價超過$3,000元的「暖呼照」手冊乙份，內容包含「台東暖湯季」合作的各大優質飯店、民宿、湯池溫泉泡湯券。

「台東暖湯季」官網 https://taitunghotspring.com/

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