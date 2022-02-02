春節遊墾丁！年節迎錢母祈求開運平安 逛「台版萬里長城」再泡免費足湯
【圖／文：行遍天下】
天空正美、海水正藍，墾丁其實還有許多迷人景點都非常耐人尋味，像是石門古戰場、恆春古城等，其中還有與北投、陽明山、關子嶺並列為台灣四大名湯的四重溪溫泉，遊客能在重新打造的溫泉公園走走與和風庭園合影，神社參道旁有免費足湯可以泡，到晚上還可賞覽日式造景的燈海，年節時間遊逛格外熱鬧璀璨！
春節來墾丁，除了在沙灘曬個暖暖的日光浴外，還可以前往位於國境之南的恆春古城感受古城之美。恆春古城擁有全台保有最完整之二級古蹟清代城牆遺址，東門為恆春古城保存最完整的城垣遺跡，而整修後的城垣分別延伸向北門及南門，城垣綿綿不見盡頭，被當地人譽為台灣的「萬里長城」。
接著驅車前往四重溪溫泉公園，即日起至2/15正舉辦四重溪溫泉季，園區點上了光采奪目的燈飾，還有許多優惠及活動可參加，不妨趁這冬日前往泡湯，暖身也暖心。
想要祈求事業和財運的朋友可以前往車城鄉的福安宮參拜，除夕當晚七點團拜登記，登記後會給予票根，23:00子時開廟門，拜拜完成後還有摸彩與發放限量百元錢母與2022平安錢母（憑票根領取），祈求新年平安、開運招財。
景點資訊
四重溪溫泉公園
地址：屏東縣車城鄉文化路1號
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
電話：08-882-1345
新年活動：1/31除夕夜迎春祈福拜頭香；2/1~2/5大年初一至初五平安錢母發放每日上午10:00與下午14:00，每日發放兩梯次，數量有限，送完為止；2/1~2/5大年初一至初五平安福茶會每日上午08:00至下午17:00限量供應。
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