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世代決裂／子女對父母斷捨離 逢年過節最煎熬「想念媽媽的菜」

春節遊墾丁！年節迎錢母祈求開運平安　逛「台版萬里長城」再泡免費足湯

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

天空正美、海水正藍，墾丁其實還有許多迷人景點都非常耐人尋味，像是石門古戰場、恆春古城等，其中還有與北投、陽明山、關子嶺並列為台灣四大名湯的四重溪溫泉，遊客能在重新打造的溫泉公園走走與和風庭園合影，神社參道旁有免費足湯可以泡，到晚上還可賞覽日式造景的燈海，年節時間遊逛格外熱鬧璀璨！

▲想在春節來場難忘的墾丁之旅，小灣沙灘享受溫暖的日光浴是極佳選擇。
▲想在春節來場難忘的墾丁之旅，小灣沙灘享受溫暖的日光浴是極佳選擇。

春節來墾丁，除了在沙灘曬個暖暖的日光浴外，還可以前往位於國境之南的恆春古城感受古城之美。恆春古城擁有全台保有最完整之二級古蹟清代城牆遺址，東門為恆春古城保存最完整的城垣遺跡，而整修後的城垣分別延伸向北門及南門，城垣綿綿不見盡頭，被當地人譽為台灣的「萬里長城」。

▲吃完恆春美食小吃後，可以再登上城牆漫步，靜靜感受恆春古城之美。
▲吃完恆春美食小吃後，可以再登上城牆漫步，靜靜感受恆春古城之美。

接著驅車前往四重溪溫泉公園，即日起至2/15正舉辦四重溪溫泉季，園區點上了光采奪目的燈飾，還有許多優惠及活動可參加，不妨趁這冬日前往泡湯，暖身也暖心。

▲四重溪溫泉公園有可愛的吉祥物與地景藝術可合影留念。（圖片提供：屏東縣政府）
▲四重溪溫泉公園有可愛的吉祥物與地景藝術可合影留念。（圖片提供：屏東縣政府）

▲璀璨的燈海妝點格外有過節氣氛。（圖片提供：屏東縣政府）
▲璀璨的燈海妝點格外有過節氣氛。（圖片提供：屏東縣政府）

想要祈求事業和財運的朋友可以前往車城鄉的福安宮參拜，除夕當晚七點團拜登記，登記後會給予票根，23:00子時開廟門，拜拜完成後還有摸彩與發放限量百元錢母與2022平安錢母（憑票根領取），祈求新年平安、開運招財。

▲福安宮是全台灣及東南亞最大的土地公廟，就來這裡求個發財金好過年吧！
▲福安宮是全台灣及東南亞最大的土地公廟，就來這裡求個發財金好過年吧！

▲福安宮是恆春當地信仰中心。
▲福安宮是恆春當地信仰中心。

　

景點資訊

四重溪溫泉公園

地址：屏東縣車城鄉文化路1號

　

車城福安宮

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

電話：08-882-1345

新年活動：1/31除夕夜迎春祈福拜頭香；2/1~2/5大年初一至初五平安錢母發放每日上午10:00與下午14:00，每日發放兩梯次，數量有限，送完為止；2/1~2/5大年初一至初五平安福茶會每日上午08:00至下午17:00限量供應。

　

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