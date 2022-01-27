「藍皮解憂號」車上小舖農曆年開張 販售紀念品、伴手禮兼打卡新焦點

「藍皮解憂號」將推出車上小舖，除了販售與藍皮有關的各種紀念品之外，也將成為拍照打卡的新焦點；圖片／雄獅旅遊提供

臺鐵復古觀光列車「藍皮解憂號」，自去年10月首航以來，即接近累計2萬人次搭乘，復古又新潮的鐵道旅遊新體驗，是時下網美打卡IG的熱門選項，還可一次飽覽南迴秘境和「海上列車」美景，「藍皮解憂號」上也不時策展與舉辦活動，例如「南國漫讀節」，吸引各種主題興趣的民眾參與，為了提供更多元服務，「藍皮解憂號」即將推出車上小舖，預計農曆年開張，攤車上除了販售與藍皮有關的各種紀念品、伴手禮等，提供民眾選購之外，攤車的文青造型，屆時也將成為拍照打卡的新焦點。

「藍皮解憂號」特別量身設計的紀念品，文青風格引起關注，民眾詢問度相當高，未來將做販售；圖片／雄獅旅遊提供

「藍皮解憂號」問世以來，特別量身設計的藍皮紀念口罩、紀念小提袋、臺鐵的紀念小火車模型等，文青風格引起關注，民眾詢問度相當高，得標取得藍皮經營權的雄獅旅遊，為此將於車上小舖販售相關紀念品，也陸續開發明信片、磁鐵、紙膠帶、T-shirt、復古電扇、琺瑯杯等藍皮紀念品；「藍皮解憂號」單趟次約3小時，車上小舖除了紀念品之外，也提供伴手禮的銷售，未來也計畫增加飲品、點心等品項，解決民眾在路途上的飢餓與口渴的需求，1/23起雙鐵、客運禁止飲食，乘客可以在車攤購買食品類商品、下車之後再飲食。

「藍皮解憂號」套票贈送專屬紀念品，屆時也將在攤車做販售；圖片／雄獅旅遊提供

「藍皮解憂號」每⽇⼀班次往返屏東枋寮站⾄臺東站，單程套票499元、來回套票899元，內容包含紀念⾞票、導覽耳機、⾞上導覽、遊程體驗、特⾊便當（僅去程提供）、專屬紀念品等，每週⼆、三、四另販售限量版超值套票299元（無便當及紀念品），⾏程中會由專業導覽⼈員介紹藍⽪⼩故事及南迴鐵道沿途風光，去程暫停太⿇⾥站，回程暫停⾦崙站、枋⼭站，帶領旅客造訪鮮為⼈知的鐵道旅遊秘境。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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