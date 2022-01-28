遠雄海洋公園 虎年迎新春 打卡全台唯一超巨大面具 大型裝置藝術華麗登場

遠雄海洋公園企劃限定活動「布萊登面具嘉年華」全台唯一超大面具。 圖／遠雄海洋公園 提供

遠雄海洋公園榮獲平台klook調查的2021年國旅熱銷體驗年度Top1，為持續帶給遊客不一樣的旅遊體驗，在2022年遠雄海洋公園特別企劃期間限定活動「布萊登面具嘉年華」，將帶著遊客偽出國的感受~全台唯一超大面具，大型裝置藝術華麗登場，是園內最新的網美打卡熱點，此外，於農曆新節期間(01/29~02/06)，凡3-6歲孩童入園，更可享優惠100元優惠，虎年迎新春，快來跟著我們參加布萊登面具嘉年華會。

海洋公園「布萊登面具嘉年華」活動於即日起~05/31，園內繽紛的主題設計，邀請遊客們戴上面具華麗參與。「最好拍！全台唯一超大面具」，主題設計超巨型面具裝置藝術，是園內最新的網美打卡熱點;此外於海洋公園現場臨櫃購買兩張全票(890元)，即可擁有一副華麗面具，雙人入園讓你在海洋公園當網美拍不停。美人魚這次也換上新裝，即日起至2022/02/15每日四個場次「最夢幻！神秘嘉賓戴起面紗」在玻璃窗前送出飛吻和大家互動拍照；想要更貼近美人魚，別錯過一天僅此一場夢幻大貝殼裡的美人魚陸上見面會！「最繽紛！春日繽紛嘉年華」歡樂大街上垂綴著超浪漫的紫藤花簾，街上排滿大型精緻花車，由春天綻放的花群及昆蟲們帶領的遊行表演，邀請所有參加布萊登面具派對的人一起歡樂跳舞。園區限定慶典主題美食「最好吃！甜蜜面具午茶約會」購買面具主題餐與商品，可獲得質感名信片一張；園內消費滿千就送主題口罩！

海洋公園「布萊登面具嘉年華」美人魚。 圖／遠雄海洋公園 提供

另外，在春節期間(01/29~02/06)海洋公園祭出新優惠「小虎百元迎新春」，凡3~6歲孩童入園即可享100元優惠(需由同行者一位至現場臨櫃依身份別購票);全家出遊整個園區玩透透，一天玩不夠再搭配+1優惠方案，享隔日繼續免費入園玩一天。(適用對象：104年1月1日以後至108年1月29日以前出生，需出示健保卡或其他法定文件)

遠雄海洋公園斥資千萬打造全新情境式設施娛樂體驗，將於春季登場，來自地中海威尼斯的海豚、海洋動物朋友們，到海洋公園作客囉！為了歡慶這些好朋友的到來，布萊登海岸當地舉辦了一場威尼斯舉世聞名的「面具節嘉年華會」，快發揮創意裝扮自己，戴上專屬於你獨一無二的面具，參與東海岸這場最盛大的化妝舞會。

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可愛逗趣海獅巡警隊互動表演。 圖／遠雄海洋公園 提供

超人氣海豚傳說-跳浪奇緣秀。 圖／遠雄海洋公園 提供