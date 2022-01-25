快訊

林秉樞握2女助理不雅照 逼迫P圖偽造文書恐嚇高嘉瑜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林鄉親快對發票！全聯林內中正店開出本期千萬特別獎

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯110年11、12月份開出1,000萬特別獎與200萬特獎發票各1張。圖／全聯福利中心提供
全聯110年11、12月份開出1,000萬特別獎與200萬特獎發票各1張。圖／全聯福利中心提供

快對發票！2021年11～12月統一發票開獎，全聯福利中心本期共開出1張1,000萬特別獎與1張200萬特獎，其中1,000萬特別獎開出門市為林內中正，消費者花費2,933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品，就被幸運神眷顧。而200萬特獎開出門市為南投草屯，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。

全聯11、12月份共開出超過25萬個獎項，提醒11、12月份有來全聯消費的民眾，趕快對一下手中的發票或是打開PX Pay App對獎，幸運得主可能就是自己。

延伸閱讀

花4元就中千萬特別獎！ 全家本期創造5位百萬、千萬富翁

雲林從農業推行「淨零轉型」 張麗善：零碳排勢在必行

雲林觀光人數蟬聯6都外第1 第2度超越台南

遍及台北6區！圓山廚師一家3口確診足跡曝光 麥當勞、全聯、康是美入列

相關新聞

虎哩發大財！「3大財神廟」領錢母攻略　避免排隊群聚線上也能領

文／姜雅馨迎接2022年，除了誠心祈求身體健康，也有民眾想要在虎年財運亨通，瞄準台灣求財宮廟，在農曆春節手刀搶拿錢母。「錢母」其實就是宮廟借給信徒的「發財金」，在神明加持下有預祝發財之意，多數人會拿來

溫泉禁忌知多少？ 五個「溫泉泡湯Q&A」 這個簡單動作效果會更好

冬天泡溫泉再舒服不過了，不過泡溫泉其實有不少該注意的事項，你有曾經注意過嗎？想要安全的享受泡湯樂趣，你不能不知道這些禁忌及小知識！小編整理了幾個泡溫泉時需要注意的常見問題，趁著出發前趕快來看看吧！

圓山飯店西點廚師確診！飯店：接受取消訂位及全額退費

稍早傳出台北圓山飯店有員工確診，此例經過圓山飯店證實，地下室西點廚房的廚師在今天上午的確接獲家人通報，家中有人確診，該部...

周末就出發淡水賞櫻、泡溫泉！蘊泉庄溫泉度假飯店「集結三大名湯、寬敞湯池」等七大必住亮點超享受

﻿每年一月下旬至四月是淡水天元宮的賞櫻季，超適合年初安排一趟兩天一夜淡水賞櫻之旅！而提及淡水溫泉飯店不能不知道「蘊泉庄溫泉度假飯店」，點連結﻿看﻿「蘊泉庄溫泉度假飯店」7大亮點開箱﻿▼

新分店才開不到半年！韓式速食「MoM's TOUCH」全台門市一次全收光

再一家品牌撐不過疫情！來自韓國的超夯速食店「MoM's TOUCH」主打炸雞漢堡，2016年首度登台，2020年插旗台北也掀起朝聖潮，去年9月才最新進駐成功大學附近。然而在疫情衝擊下，官方最新公告全台

麥當勞嗆IKEA「敢不敢設立新店店店長疊字字專區」！IKEA反擊一天疊字展完成吸近萬人朝聖

近期社群行銷越玩越大，麥當勞為行銷「鷄醬法」，推廣麥克雞塊的新沾醬，1月21日早上10點在臉書粉絲團點名多位網紅、品牌等，其中就嗆聲IKEA「#IKEA 你們敢不敢設立宜家家居新店店店長推薦疊字字專區？」，先是引發網友討論，而IKEA也反應超快，今天（1月22日）早上11點多，就貼出「宜家家居新店店店長疊字展」的現場展示區，短短時間，吸引近萬名網友按讚朝聖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。