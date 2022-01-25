雲林鄉親快對發票！全聯林內中正店開出本期千萬特別獎

冬天泡溫泉再舒服不過了，不過泡溫泉其實有不少該注意的事項，你有曾經注意過嗎？想要安全的享受泡湯樂趣，你不能不知道這些禁忌及小知識！小編整理了幾個泡溫泉時需要注意的常見問題，趁著出發前趕快來看看吧！

2022-01-24 10:01