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雲林鄉親快對發票！全聯林內中正店開出本期千萬特別獎
快對發票！2021年11～12月統一發票開獎，全聯福利中心本期共開出1張1,000萬特別獎與1張200萬特獎，其中1,000萬特別獎開出門市為林內中正，消費者花費2,933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品，就被幸運神眷顧。而200萬特獎開出門市為南投草屯，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。
全聯11、12月份共開出超過25萬個獎項，提醒11、12月份有來全聯消費的民眾，趕快對一下手中的發票或是打開PX Pay App對獎，幸運得主可能就是自己。
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