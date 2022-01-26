GO！享住台中 登錄就抽千元住宿抵用券

【旅奇傳媒/編輯部報導】為振興國旅自由行市場，台中市政府觀光旅遊局與安心旅宿業者合作，舉辦「GO！享住台中」活動，預計抽出1.5萬份價值1,000元平日住宿抵用券，台中市副市長黃國榮表示，搭配中央振興五倍券與超過百家旅宿業者加碼優惠，以自由行旅客為對象，即日起全台民眾皆可上網登錄參與抵用券抽獎，預計於1月26日抽出8,000份，5月3日抽出7,000份，安心旅宿享住台中。

▲「GO！享住台中」安心住宿台中，上網登錄抽千元住宿抵用券。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

第一波幸運中獎民眾於今年農曆春節連假後（2月6日至4月28日），平日（週日至週四）即可享住台中，台中安心旅宿業者持續落實公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，為全台旅客提供安全優質住宿環境，此次攜手市府振興國旅市場，共推加碼優惠方案。

▲台中魅力景點_潭雅神綠園道。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

「台中旅宿最安全！」台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，媒合部分旅館獨創「居家檢疫替代所」，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住，透過旅宿業者與市府共同堅持，打造台中成為網路訂房平台連假國人搜尋次數最高的旅遊目的地佳績，加上山、海、屯、都觀光資源多元豐富，歡迎年節假期或週末旅行到台中觀光旅遊。

台中市政府觀旅局長韓育琪表示，「GO！享住台中」即日起開放上網登錄，上網查詢「享住台中」活動官網，或用line搜尋「大玩台中」（帳號ID：@taichungtravels）並加入好友，即可登錄參加抽籤，今年春季遊台中正精彩，來台中住宿不僅可享折抵優惠，還能抽好禮，歡迎全台民眾前來探索發掘。

此外，百家旅館民宿為吸引全台民眾青睞，推出各式「加倍」方案，民眾持振興五倍券搭配各家優惠方案最划算，可享房價折扣、房型免費豪華升等、加送限定紀念品、觀光場館門票等，合作旅宿家數及方案持續更新，民眾使用住宿抵用券後，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享旅程中「遊不膩、賞不盡、買不完」的台中景點，可再參加「瘋狂抽抽樂」，就有機會抽中電動機車等多項好禮。

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