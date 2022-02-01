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2022情人節住宿！ 捷絲旅推「台式浪漫」 文華東方送冠軍巧克力

欣傳媒 / 欣傳媒
飯店業者挖空心思推出情人節住房專案，贈送電影票、美食；圖片／捷絲旅提供
飯店業者挖空心思推出情人節住房專案，贈送電影票、美食；圖片／捷絲旅提供

飯店業者挖空心思推出情人節住房專案，贈送電影票、美食；圖片／捷絲旅提供

今年情人節要如何慶祝？飯店業者挖空心思推出住房專案，凡情侶喜愛從事的活動：看電影、吃美食、送巧克力等，都all in one。

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館，打造台式浪漫情人月限定住房專案，即日起至2022年3月14日住開放預訂，入住免費贈送電影票、台式約會必吃美食；文華東方酒店與微風精品線上Breezeonline攜手推出限量「2022西洋情節人住房專案」，除享受五星級的奢華住房外，微風再加碼贈送名家藝術插畫及世界冠軍巧克力，給情人甜蜜尊寵的一晚；國賓酒店集團旗下amba 台北西門町意舍酒店即日起至2022年2月25日推出情人節快閃限定住宿美食專案。

捷絲旅台北西門館，打造台式浪漫情人月限定住房專案；圖片／捷絲旅提供
捷絲旅台北西門館，打造台式浪漫情人月限定住房專案；圖片／捷絲旅提供
捷絲旅台北西門館，打造台式浪漫情人月限定住房專案；圖片／捷絲旅提供

啥款！台灣愛情電影《當男人戀愛時》票房開紅盤，男女主角邱澤與許瑋甯戲外譜出好消息，掀起一陣台式浪漫約會風潮，看好電影及情人節話題，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館，打造台式浪漫情人月限定住房專案，即日起至2022年3月14日住開放預訂入住，精緻雙人房最低只要2,100元起。入住免費贈送in89豪華影城西門館雙人電影票，搭贈台式約會必吃經典木瓜牛奶配老牌碳烤雞腿，體驗最潮約會聖地「西門町塗鴉街」與「電影主題公園」，體驗專屬西門町式浪漫愛情，官網訂房加購高鐵車票享全台最低8折優惠，住房專案適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。飯店高規格防疫，捷絲旅台北西門館採用紫外線清潔消毒，全數員工皆已完成第二劑疫苗接種，提供給旅人安心度假的旅宿環境。

捷絲旅台北西門館表示，為打造一場最接地氣的台式浪漫約會，特別推出「台式浪漫」優惠住房專案，入住即贈送in89豪華影城西門館雙人電影票，結合電影經典場景，重返男女主角約會時，必點的浪漫時尚飲料「木瓜牛奶」，搭贈當地人推薦約會絕配，飄香四十餘年西門町老字號最強「三吉外賣」碳烤雞腿，情侶約會兼品嚐美食，體驗專屬於台灣年輕人直接式的愛情。電影結束後倆人更能愜意悠閒漫步西門町街頭，在最潮塗鴉街和電影主題公園美拍打卡，與另一半留下難忘回憶。

捷絲旅 台北西門館地址：台北市中正區中華路一段41號5樓訂房專線：02-7735-5000官網：

台北文華東方酒店x 微風精品線上Breezeonline甜蜜聯手，推出西洋情人節住房專案；圖片／台北文華東方酒店、微風精品線上Breezeonline提供
台北文華東方酒店x 微風精品線上Breezeonline甜蜜聯手，推出西洋情人節住房專案；圖片／台北文華東方酒店、微風精品線上Breezeonline提供
台北文華東方酒店x 微風精品線上Breezeonline甜蜜聯手，推出西洋情人節住房專案；圖片／台北文華東方酒店、微風精品線上Breezeonline提供

台北文華東方酒店x 微風精品線上Breezeonline甜蜜聯手，推出西洋情人節住房專案，微風再加碼贈送獨家PingYu藝術插畫及Cona's世界冠軍巧克力，給情人甜蜜尊寵的一晚，2022/01/20–2022/02/07限時開賣，入住時間為2022/02/11–2022/02/21。

文華東方提供給貴賓的禮遇包括客房迎賓小點、享用於五樓文華Café的早餐，微風獨家獻禮為贈送時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu) 客製化藝術創作，畢業於舊金山藝術大學的台灣時尚藝術家，擅長以水彩、壓克力與墨水做為主要創作媒材，曾與Cartier、CHANEL、GUCCI等多家國際精品品牌合作。此外，加碼贈送CONA’S 妮娜巧克力 Find U愛心巧克力禮盒，Cona's 妮娜巧克力創立於2011年，來自南投的台灣在地巧克力品牌，專賣高品質的調溫巧克力，於南投埔里創辦一座「妮娜巧克力夢想城堡」，2018年起積極參加世界級巧克力比賽，更於2020年ICA亞太區比賽中囊括「乾果巧克力」系列的金銀銅牌獎項。

台北文華東方酒店地址：台北市松山區敦化北路158號線上訂購網址：https://bit.ly/34R2onL官網：www.motpenews.com

台北amba台北西門町意舍酒店推出「情人節雙人晚餐999浪漫假期專案」；圖片／意舍酒店提供
台北amba台北西門町意舍酒店推出「情人節雙人晚餐999浪漫假期專案」；圖片／意舍酒店提供
台北amba台北西門町意舍酒店推出「情人節雙人晚餐999浪漫假期專案」；圖片／意舍酒店提供

amba台北西門町意舍酒店情人節快閃限定，即日起至2022年2月12日前，預訂2022年1月20日至2022年2月25日住房，可享1199元起，入住現代舒適充滿設計感的客房，悠哉享受吃吧餐廳的美味早餐。另外，台北西門町意舍酒店也推出「情人節雙人晚餐999浪漫假期專案」，限定2022年2月9日至2022年2月14日入住，入住當天享用情人節雙人分享晚餐新台幣1990+10%元，即可以新台幣999元起之加價入住Smart房或中房一晚，總計只要新台幣3188元起，意舍酒店5樓吃吧餐廳的「情人節雙人分享晚餐」，包括軟嫩多汁美國紐約客鐵板牛排、烤明蝦及乳酪香緹情人塔。

amba台北西門町意舍酒店

地址：台北市武昌街二段77號

官網：http://www.amba-hotels.com/tc/ximending

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201453

意舍酒店 情人節 巧克力

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