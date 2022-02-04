住過都讚不絕口！ 4間網評高分「包棟民宿」 包下秘境、開趴享樂、一秒飛出國的極致感受

國內旅行當道，出外旅行計畫的參與人數一多，要敲時間、查房價、訂房間、安排行程等，省不了相當繁鎖的前置作業。在此想推薦大家一種定點旅行，既不是像露營那樣需要滿滿的裝備攜帶，又可以按你喜歡的風格來找尋，一次解決多人同住同吃同玩的需求，那就是「包棟民宿」啦！

先調查好大家想要哪一些風格、以及偏愛哪些可以同樂的設施，找一個你最訴求的入住特色，讓成群好友一同共渡愉快的假期。推薦幾處網路評價高分，住過的人都讚不絕口好評的包棟民宿選擇供參考。

宜蘭 十六崁民宿

包下一整片仙境 可划船的落羽松秘境

圖／美食好芃友授權

位於宜蘭員山的十六崁民宿，是一處不用人擠人的落羽松秘境，民宿主人種植了300棵落羽松，設置了夢幻的人工湖，但湖水並不深，無論划獨木舟或是SUP立漿，都可以安心體驗，湖邊設置了一個白色大畫框，拍起來很唯美。

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這裡是少數擁有電梯的民宿，更能滿足家族旅行老人或嫩嬰的需求，共有2間雙人房，2間四人房，皆有大片落地窗可眺望窗外美景，也有浴缸可放鬆泡澡。一樓純白色打造的大客廳採光明亮，開放式廚房備有各式廚具可簡易烹煮，除了賞景，還能唱KTV、烤肉、餵魚、划船、騎腳踏車。

民宿包棟人數定為12人，加人或加床另計。鄰近勝洋水草休閒農場、八甲漁場，距離宜蘭金車葛瑪蘭威士忌酒廠，開車不用五分鐘就可到達，可以一併列入遊程的景點規劃。

圖／美食好芃友授權

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地址：宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號

粉專：https://www.facebook.com/a0920818118/

宜蘭 43會館

免飛出國 一秒獨享500坪峇里島Villa

圖／小佳的幻想世界授權

外觀看起來相當低調，一推開門完全充斥著峇厘島氛圍的民宿，有完整獨立的包棟制度，每回僅招待一組客人，讓你不用擔心有可能碰到陌生人，會館裡還備有專屬管家為你打理一切，當一群人包棟時，下午茶就會以buffet的方式提供。

館內有3間客房每一間都是以天然綠建材為基礎的簡約設計，搭配峇里島進口的原木家具、以手工編織的香茅草屋頂、峇里島空運過來的露天浴池，讓你在房內完全放鬆享受。

圖／小佳的幻想世界授權

這裡有舒適寬敞的涼亭、超大的原木桌椅、精緻的石像與木品、大水池裡有非常多錦鯉、後院還設有籃球場。可以在這兒發呆、玩牌、聽音樂、看電影、唱卡拉OK、戲水、餵魚、打籃球，唯獨沒有第四台，就是希望客人好好放鬆，不用飛五個小時去印尼峇厘島，就能感受異國風情獨有的悠閒時光。

圖／小佳的幻想世界授權

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地址： 宜蘭縣五結鄉三吉一路230巷58號

粉專：https://www.facebook.com/SiSanHuiGuanBaLiFengQing/

宜蘭 The One Villa 樂灣民宿

頂級高規格服務 連藝人明星都愛入住開趴

圖／小佳的幻想世界授權

如果你重視隱私想要有管家服務，重視度假品質想要有游泳池、大房間，這間以W Hotel頂級飯店規格為目標的「The One Villa 樂灣民宿」即能滿足你的需求。

單看外觀以簡約風格打造，有點像國外影集中的有私人泳池的獨棟豪宅，一進門有綠地草皮和水質相當清澈的超大SPA泳池，進入大廳非常寬敞舒適，加上餐廚區是完全開放式空間，可以打PS、唱KTV、看電影、打麻將、玩足球台及各式紙牌遊戲，戶外還能玩水、BQB烤肉、辦趴、拍網美照等，民宿主人還提供超狂下午茶、早餐、以及飲料、啤酒無限暢飲。

圖／小佳的幻想世界授權

共有五間房間都是雙人房的設計，每間房間都有浴缸、沙發區和落地玻璃可觀景，平日可以單間訂房，假日只接受包棟服務。其中VIP景觀房是藝人周杰倫和昆凌夫妻之前入住The One的房型，室內空間有15坪起寬敞，戶外還有超大露台，大片落地窗可270度觀賞外面的綠色稻田及遠方山景，完全就像入住W Hotel一樣的奢華感！

圖／小佳的幻想世界授權

地址： 宜蘭縣五結鄉大吉5路309巷52號

粉專：https://www.facebook.com/The-One-%E6%A8%82%E7%81%A3%E5%AE%9C%E8%98%AD%E9%A0%82%E7%B4%9A-Villa-%E6%B3%B3%E6%B1%A0%E6%B0%91%E5%AE%BF-1870634923172949/

南投 希爾拉Villa

絕美純白歐式洋房，一天只接待一組客人

圖／Jason's Life授權

位在埔里鄉間小路的包棟民宿「希爾拉Villa」，整棟民宿總共有7間房間，擁有戶外戲水池、烤肉區、開放式大廚房、KTV設備等設施，採光很好的一樓大廳，有開放式中島餐廚區與大木頭桌，還提供鍋具與碗盤給住客使用，讓一群人開心地自煮吃吃喝喝，加上離市區或便利商店也不會太遠，除了擁有便利性，夜晚也十分寧靜。

全棟有4間雙人房，一樓僅有1間雙人房，最吸引人的是從峇里島引進的石子浴缸，加上地板的花磚和灰色的牆面，直讓人有一秒到國外度假氛團；全棟有2間雙人房、2間四人房、1間六人房、1間雙床房，其中六人房的挑高設計搭配旋轉樓梯加上閤樓斜屋頂設計，彷彿看見童話故事場景；四人房的灰牆配上白色與粉色大花，除了網美風十足，加上窗外的田園景色，也是全棟擁有最漂亮窗景的一間房。

圖／Jason's Life授權

圖／Jason's Life授權

希爾拉villa為了保有客人的隱私性，堅持一天只接待一組客人，房價計費方式很特別，都是一個基底價格再往上加，住越多間越便宜，可自行上粉專洽詢。

圖／Jason's Life授權

地址：南投縣埔里鎮水頭路33-2號

粉專：https://www.facebook.com/hereandnowvilla

圖／美食好芃友授權

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