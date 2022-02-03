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真想你不要長大！ 全台樂園「孩童免費入園」條件整理 留住笑顏又能省荷包

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@laurajian授權、IG@heroskill授權、IG@bonheur_simplelife授權
圖／IG@laurajian授權、IG@heroskill授權、IG@bonheur_simplelife授權

看見孩子開心的笑容是父母最大的滿足！ 受到疫情影響，國內旅遊的內在需求還是很強烈，每到假日、假期父母便絞盡腦汁該帶孩子去哪邊放風、消耗孩子無盡的電力，但在這個萬物皆漲的年代，如果有更省荷包又玩得開心的計畫，想必爸媽們也能有更欣慰的感受！

為大家概括整理了全台遊樂園，以年齡常規劃分，可免費歡樂玩起來的好去處，提醒爸媽們出遊前幫孩子帶著健保卡或年齡證明文件，購票時可能會需要查驗。然後孩子真的長很快，快攤開你的行事曆，好好千萬精打細算怎麼玩得更加省荷包吧！

綠世界生態農場。圖／IG@bonheur_simplelife授權
綠世界生態農場。圖／IG@bonheur_simplelife授權

3歲以下免費入園

．小人國：未滿3歲或身高未滿90公分之幼兒免費

地址：桃園市龍潭區高原路891號

．小叮噹科學主題樂園

地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

．綠世界生態農場：未滿3歲或身高未滿90公分之幼兒免費

地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號

．頑皮世界野生動物園

地址：台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號

六福村遊樂園

地址：新竹縣關西鎮60號

．尚順育樂世界

地址：苗栗縣頭份市育樂街6-6號

．香格里拉樂園

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

．麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

．泰雅文化渡假村：3歲以下或90公分以下免費入園

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

．九族文化村：3歲以下幼童需出示證明，若無證明則身高未達100公分之幼童

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

．劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉67號

．義大遊樂世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

．8大森林樂園：3歲以下(100公分以下)免費

地址：屏東縣潮州鎮潮州路800號

．遠雄海洋公園：3歲以下或100公分(含)以下之幼童

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

臺北市兒童新樂園。圖／IG@laurajian授權
臺北市兒童新樂園。圖／IG@laurajian授權

6歲以下免費入園

．臺北市兒童新樂園

地址：臺北市士林區承德路5段55號

．野柳海洋世界

地址：新北市萬里區港東路167-3號

．西湖渡假村

地址：苗栗縣三義鄉11號

．東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

．就是愛荔枝樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

小人國主題樂園。圖／IG@heroskill授權
小人國主題樂園。圖／IG@heroskill授權

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