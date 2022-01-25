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住台南、迺夜市的小確幸 「臺南夜市券」10個限定夜市用起來

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住臺南、迺夜市，用「臺南夜市券」享受小確幸。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
住臺南、迺夜市，用「臺南夜市券」享受小確幸。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為吸引更多遊客來臺南安心旅遊，即日起至2/6止，「臺南好康券」加碼贈送「臺南夜市券」，每張面額50元，每日限量發送500張，2/1-2/5每日加碼再多送300張，共計12,000張，「臺南夜市券」可至10個限定夜市消費抵用，可抵用日期至2/16，臺南市長黃偉哲邀請遊客於寒假及新春假期，相約來住宿臺南，吃喝玩樂好康優惠享不完，到臺南住宿，晚上逛夜市，享受滿滿的小確幸。

▲「臺南夜市券」可用於10個限定夜市。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲「臺南夜市券」可用於10個限定夜市。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南夜市除了有傳統小吃、當季水果，還有各式異國美食，好逛好吃又好買，有空一定要到夜市走走！本次活動特別邀集十大夜市參加，包含花園夜市、武聖夜市、大東夜市、新成功夜市、新永華夜市、玉井夜市、復華夜市、仁和夜市、新營中華路夜市、新市傳統夜市等10處，歡迎各地旅客邀請家人朋友一起來臺南迺夜市。

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，為歡迎遊客留宿台南，2021年9月推出的「臺南好康券」，入住臺南配合活動之合法旅宿，每人每晚贈送1張好康券，廣受各方好評。

「臺南好康券」的特點除了可登錄下載電子免費乘車券，並於限定期限內免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，並享「食宿遊購行」逾600項優惠，現在加碼推出「臺南夜市券」，民眾只需掃瞄臺南好康券票面專屬QR碼，輸入2021臺南好康券流水編號，即可獲得「臺南夜市券」ibon兌換序號1組，再至7-11 ibon機台兌換實體票券（每張面額50元），可至本市共計10個限定夜市消費抵用，臺南到處都可以吃到小吃，尤其是夜市，每個夜市都有不同的特色與風味。

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