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新年必走發財地！ 6間「財神廟」 走春祈福兼求財 試試好手氣看能帶走多少發財金

聯合新聞網 / 編輯曾楹純
圖／IG@1991cch授權、IG@hungpin_li授權、IG@ktftnow授權
圖／IG@1991cch授權、IG@hungpin_li授權、IG@ktftnow授權

新年走春想必也想祈求整年度的福氣好運與財源廣進，無論是五路財神或是福德正神，都是庇祐大家增福進財的管道，向大家推薦整理全台6處人氣財氣都滿滿，並且是可以試試自己手氣，看看能否擲得聖筊來求取「發財金」的廟宇

松山霞海城隍廟

霞海城隍廟。圖／摘自debby yu (CC BY-NC-ND 2.0)
霞海城隍廟。圖／摘自debby yu (CC BY-NC-ND 2.0)

霞海城隍廟。圖／摘自想回家的貓 (CC BY-NC-ND 2.0)
霞海城隍廟。圖／摘自想回家的貓 (CC BY-NC-ND 2.0)

整個大台北遠近馳名的五路財神爺，甚至能力大到還有分靈在鹿港城隍廟的五路財神殿，同時也是許多股票族的最愛，還是可以借發財金的財神廟，吸引了許多民眾來求發財、補財庫。先跟財神爺、虎爺告知個資及發財金的用途，憑證件就可以像廟方求取600元發財金，還金時再連同借金的發財袋再添金還回。

地址：台北市松山區八德路四段439號

金山五路財神廟

金山財神廟。圖／摘自Ray Yu (CC BY-NC-ND 2.0)
金山財神廟。圖／摘自Ray Yu (CC BY-NC-ND 2.0)

金山財神廟 財神銀行。圖／摘自Ray Yu (CC BY-NC-ND 2.0)
金山財神廟 財神銀行。圖／摘自Ray Yu (CC BY-NC-ND 2.0)

來到這間財神廟可以跟五路財神爺借開運三寶，第一寶就是首創財神銀行領「開運金錢」，擲得一對聖筊可借100元開運金及100倍運氣開財運、二對可借200元，三對可借300元，第二寶是「財寶福袋」，擲得聖筊即可獲得；第三寶是「文武財氣」，拜過文財神或武財神後，在聚寶盆內放上一張名片，即可讓財神爺加持財氣。

地址:新北市萬里區磺潭里公館崙52-2號(備有免費停車場)

大溪迎富送窮廟

圖／IG@eason6226授權
圖／IG@eason6226授權

迎富送窮廟是大溪非常有名的財神廟，想要補財庫、借發財金也都可以來這裡。特別的求財流程，向聖殿誠心三拜後一起擲出青、白、紅、黃、黑、天公紫六對色筊，每擲到一聖筊即可獲58元紅包袋，同時五個聖筊則可獲得588超級招財金，若六對同時為聖筊，廟方將另贈財神金牌一面。一定要來試試好手氣看能帶走多少發財金！

地址:桃園市大溪區康莊路五段12巷18號(提供免費停車場)

南投竹山紫南宮

紫南宮。圖／摘自Victor Liu (CC BY-NC 2.0)
紫南宮。圖／摘自Victor Liu (CC BY-NC 2.0)

紫南宮 金筍迎客。圖／摘自Tzuhsun Hsu (CC BY-SA 2.0)
紫南宮 金筍迎客。圖／摘自Tzuhsun Hsu (CC BY-SA 2.0)

紫南宮主祀土地公和土地婆，求財靈驗事蹟多，每年元旦發放錢母，甚至隨時都可前來求財運、發財金。年滿20歲即可向土地公、土地婆上香並稟告姓名、住處及心願後擲筊即可，第一次擲得聖筊者可求金600元，如未獲聖筊繼續祈求，第二次擲筊如果聖筊者求得500元，以此類推，求金後最慢一年內還金。

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

台中廣天宮

台中廣天宮 財神開基祖廟。圖／IG@ktftnow授權
台中廣天宮 財神開基祖廟。圖／IG@ktftnow授權

台中廣天宮財神開基祖廟主神為五路財神，這裡可向財神爺祈求發財金、補運錢、還有「黃金發財蛋」作為求財特殊小物，免費結緣品嘗剝去蛋殼的發財蛋就像去除厄運，吃下就能招來好運。另外，在財神寶庫填寫借金單並攜帶身份證就能求取168錢母，借得發財錦囊後過香爐，特別的是錦囊內有妙計一支籤指示信眾方向，每年過年前要回來隨喜添香油錢，感謝財神爺幫忙。

地址： 台中市北屯區遼陽五街131號

屏東車城福安宮

車城褔安宮。圖／IG@1991cch授權
車城褔安宮。圖／IG@1991cch授權

堪稱是全台灣最大的土地公廟，土地公全身掛滿金牌相當威風。廟內設有求金櫃台，只要向土地公擲筊得聖筊就可求得600元發財金！信眾還可以自由捐索取發財米，過主殿爐火後回去每天取一點混入自家米飯一起烹煮，一家大小都能庇佑保平安。

地址:屏東縣車城鄉福安村福安路51號(附免費停車場)

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