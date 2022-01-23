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李明川．旅行的意義／旅途中的時尚大師，一條運動褲穿6天

欣傳媒 / 欣傳媒

作為一個時尚大師，李明川不僅以自身穿搭引領潮流，更帶領大眾穿出個人品味和特色。然而，幕前光鮮的他到了國外旅遊卻一反常態，「我曾經一條運動褲連續穿6天，不可思議吧！」如此對比的差異性，正是時尚大師的另一種保護色。

時尚大師有「一套」 日常一套再加正裝plus

「當一個人飛國外時，我的服裝盡可能得低調，甚至接近邋遢，主要是避人耳目，不要太過招搖，藉以保護自己的安全。」即便在安全性很高的日本，也是一條運動褲趴趴走，還創下6天不換長褲的個人紀錄。「那次回國後看照片，天啊！除了內搭衣服更換外，長褲、外套一個樣，還以為自己在日本各地拍照後就快閃，時尚大師一點都不時尚了」。當然，安全固然為重，愛美的他在行李箱中依然會帶著一套正式感十足的華服，「在國外總會吃一頓好吃的料理或和朋友聚聚，這時候，這套衣服就能派上用場，這臉丟不得啊！」

旅遊狂買 路過絕不錯過，買到算賺到

李明川在旅遊時穿著兩極化，但他骨子裡依然流著「時尚的血」，尤其是早期階段，人一出國就像是失心瘋，狂掃一通，「旅遊對於早期的我，就是滿足吃喝和血拚的慾望，一個箱子出國、四個箱子回台，完全虛榮心作祟，從早買到晚，手不夠提購物袋，就先寄放在車站的置物櫃、或是先回飯店置放後，立馬再出門繼續買」，路過絕不錯過，感覺像是「買到賺到」。

當然，上街購物的他穿著也是抱著「豁出去」心情，「我在國外很敢穿，絕對輸人不輸陣，你能想像我穿全身豹紋的衣服，像極了比莉姊上身；還有穿短的短褲、或是全身潮牌垮褲，就是把在台灣不敢穿的，全都帶到國外穿」，那時候心想「人不瘋狂枉少年」，不只要做整團中最搶眼的一位，還要美美的為國爭光。

只是，隨著年紀增長，以前那些瘋狂舉動少了，他的旅遊成了「純觀賞」。他說或許是因為職業使然，只要到了國外的大城市，都會情不自禁的觀看櫥窗展示，「這是我了解品牌風格、當季潮流最快速的方式，幾乎每趟出國，都會空出一整個下午時間，就是只看櫥窗擺設，那是美麗的聚焦點」。

櫥窗之外，美術館博物館也成為李明川的旅遊新重點，他覺得逛這些地方絕對不是附庸風雅，而是一種想像的啟發！

「我記得一開始去逛各大城市的現代藝術館，真的看不懂圖像的含意是什麼，但我就想說看多了自然也就會明白，就當是刺激對事情的想像，這個觀點就如同我教書一樣，不是要傳達目前流行什麼，而是整體美學概念」，這些年來李明川走過的大大小小美術館、博物館不計其數，「神戶有家服裝博物館，場地很小卻很美。沖繩博物館讓我對於日本南方美學的了解和開拓，幫助很多。法國羅浮宮旁邊有家裝置藝術博物館，不是很起眼，卻有相當豐富的珠寶珍藏」，從觀賞中學習所獲得的領悟，李明川覺得更勝於物質上的擁有。

難忘紐約街頭的藥水味

兩年沒出國了，李明川雖然深愛日本，但也希望可以再去紐約住上一陣子，重溫從小就憧憬美式生活的開放、大而化之，「當我走出紐約機場後，聞到空氣中有股藥水味，整個人通體舒暢」，那種投入與被感染的氣息、滿足他出國不想看到漢字、搭飛機的長程感、以及「我是都市派、絕非島嶼派」的旅遊習性，「若要去海島地方放空、耍廢，哪裡都可以，不用去海島！」李明川說得直白，體現「旅遊，就是換個地方生活」態度。

李明川 Profile

知名造型師李明川，不僅活躍於綜藝節目談時尚、彩妝、造型，也曾飛往紐約研習花藝、返台後經營花藝，並出過花藝書。他懂得生活享受，在家時喜歡烹飪、展現超好手藝，美食與品酒，慰藉因疫情而無法出國的心情。才華洋溢的他，目前也是明新科技大學副教授，將一身所長傳授給新世代學子。

撰文／劉育良編輯／吳丁江圖片提供／伊林娛樂版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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博物館 紐約 美術館

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