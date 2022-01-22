新分店才開不到半年！韓式速食「MoM's TOUCH」全台門市一次全收光

再一家品牌撐不過疫情！來自韓國的超夯速食店「MoM's TOUCH」主打炸雞漢堡，2016年首度登台，2020年插旗台北也掀起朝聖潮，去年9月才最新進駐成功大學附近。然而在疫情衝擊下，官方最新公告全台門市只營業至1月底，正式退出台灣市場，令粉絲震驚不已。

圖／編輯攝

「MoM's TOUCH」台灣首店位於台南永康，近幾年也陸續在桃園、台北、新竹展店，以韓系速食套餐、方便唸書的舒適環境為最大亮點。可惜品牌經評估後昨於臉書專頁（21日）正式宣佈，因受疫情影響，全台門市即將於1月底熄燈，同步貼出倒數營業時間，目前品牌僅剩的台南成大門市、台南中華國賓門市、 台南FOCUS門市、台南安平門市、新竹關新門市、桃園中原門市6家門市都將熄燈，最晚為成大店營業至1/31 16:00，營運壽命只有4個多月。

圖／MoM's TOUCH Taiwan官方臉書專頁

其實早在月中，品牌已低調釋出感恩回饋「買就送」活動，表示將暫時與市場告別。隨著確切消息曝光後，不少粉絲十分錯愕，紛紛留言：「這是要全部收起來的意思嗎？以後吃不到了？！」、「很好吃耶 怎會收起來」、「天啊~我每個禮拜都要吃一次的~有時候還吃兩次~不要走~」、「不要啦，我超喜歡你們的炸雞」、「再也吃不到超級好吃的洋蔥圈了QQ」。

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