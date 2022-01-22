快訊

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現「這毛病」恐怕已確診

奉命到下個前進指揮所 王必勝親吐下一步動向「確診不會少」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新分店才開不到半年！韓式速食「MoM's TOUCH」全台門市一次全收光

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯攝、MoM's TOUCH Taiwan官方臉書專頁
圖／編輯攝、MoM's TOUCH Taiwan官方臉書專頁

再一家品牌撐不過疫情！來自韓國的超夯速食店「MoM's TOUCH」主打炸雞漢堡，2016年首度登台，2020年插旗台北也掀起朝聖潮，去年9月才最新進駐成功大學附近。然而在疫情衝擊下，官方最新公告全台門市只營業至1月底，正式退出台灣市場，令粉絲震驚不已。

圖／編輯攝
圖／編輯攝

「MoM's TOUCH」台灣首店位於台南永康，近幾年也陸續在桃園、台北、新竹展店，以韓系速食套餐、方便唸書的舒適環境為最大亮點。可惜品牌經評估後昨於臉書專頁（21日）正式宣佈，因受疫情影響，全台門市即將於1月底熄燈，同步貼出倒數營業時間，目前品牌僅剩的台南成大門市、台南中華國賓門市、 台南FOCUS門市、台南安平門市、新竹關新門市、桃園中原門市6家門市都將熄燈，最晚為成大店營業至1/31 16:00，營運壽命只有4個多月。

圖／MoM's TOUCH Taiwan官方臉書專頁
圖／MoM's TOUCH Taiwan官方臉書專頁

其實早在月中，品牌已低調釋出感恩回饋「買就送」活動，表示將暫時與市場告別。隨著確切消息曝光後，不少粉絲十分錯愕，紛紛留言：「這是要全部收起來的意思嗎？以後吃不到了？！」、「很好吃耶 怎會收起來」、「天啊~我每個禮拜都要吃一次的~有時候還吃兩次~不要走~」、「不要啦，我超喜歡你們的炸雞」、「再也吃不到超級好吃的洋蔥圈了QQ」。

延伸閱讀：

浮誇火鍋的極致！500顆蛤蠣坐鎮的「巨蛤宴」　全台獨家鴨片菠蘿油、玩賓果送海鮮&全桌6折

草莓牛奶＋提拉米蘇神仙組合！麻古茶坊「草莓提拉米蘇2.0」領軍「芝芝草莓果粒」開賣

韓式炸雞 韓式料理 韓國美食

相關新聞

圓山飯店西點廚師確診！飯店：接受取消訂位及全額退費

稍早傳出台北圓山飯店有員工確診，此例經過圓山飯店證實，地下室西點廚房的廚師在今天上午的確接獲家人通報，家中有人確診，該部...

周末就出發淡水賞櫻、泡溫泉！蘊泉庄溫泉度假飯店「集結三大名湯、寬敞湯池」等七大必住亮點超享受

﻿每年一月下旬至四月是淡水天元宮的賞櫻季，超適合年初安排一趟兩天一夜淡水賞櫻之旅！而提及淡水溫泉飯店不能不知道「蘊泉庄溫泉度假飯店」，點連結﻿看﻿「蘊泉庄溫泉度假飯店」7大亮點開箱﻿▼

新分店才開不到半年！韓式速食「MoM's TOUCH」全台門市一次全收光

再一家品牌撐不過疫情！來自韓國的超夯速食店「MoM's TOUCH」主打炸雞漢堡，2016年首度登台，2020年插旗台北也掀起朝聖潮，去年9月才最新進駐成功大學附近。然而在疫情衝擊下，官方最新公告全台

麥當勞嗆IKEA「敢不敢設立新店店店長疊字字專區」！IKEA反擊一天疊字展完成吸近萬人朝聖

近期社群行銷越玩越大，麥當勞為行銷「鷄醬法」，推廣麥克雞塊的新沾醬，1月21日早上10點在臉書粉絲團點名多位網紅、品牌等，其中就嗆聲IKEA「#IKEA 你們敢不敢設立宜家家居新店店店長推薦疊字字專區？」，先是引發網友討論，而IKEA也反應超快，今天（1月22日）早上11點多，就貼出「宜家家居新店店店長疊字展」的現場展示區，短短時間，吸引近萬名網友按讚朝聖。

5米高飛天火車搶先看！ 超粉嫩屏東「蓮霧新樂園」遊戲場 走出林邊車站就到

蓮霧名產地的屏東林邊鄉，未來多了一個吸睛的景點啦！由縣長潘孟安帶來「蓮霧飛天火車」新樂園動工的消息，粉嫩的夢幻飛天火車上，點綴色彩繽紛的熱氣球，將降落在林邊火車站旁邊，正在準備迎接大小朋友到來！

高雄累計13人確診 陳其邁宣布台灣燈會開幕取消

台灣燈會2月1日舉辦在即，高雄家庭群聚感染疫情卻發燒，目前累計確診人數達13人，高雄市長陳其邁今午在防疫會議宣布，台灣燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。