5米高飛天火車搶先看！ 超粉嫩屏東「蓮霧新樂園」遊戲場 走出林邊車站就到

屏東特色遊戲場再+1！除了首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁，以蓮霧名產地的屏東林邊鄉，未來將多了一處吸睛親子景點「蓮霧飛天火車」啦！由屏東縣長潘孟安帶來新樂園動工的消息，粉嫩的夢幻飛天火車上，點綴色彩繽紛的熱氣球，將降落在林邊火車站旁邊，正在準備迎接大小朋友到來！

圖／屏東縣長潘孟安臉書

高達5米的「飛天火車溜滑梯」，還有「蓮霧冒險森林」的盪秋千等遊具，讓孩子們在遊戲過程中訓練肌力、開心跑跳瘋狂「放電」，整個園區佔地6500平方公尺，空間廣闊，更可以帶行動不便的長輩出門活動筋骨。

圖／屏東縣長潘孟安臉書

最棒的是，一走出林邊火車站就到了，還幫爸媽解決了停車的困擾！園區預計在今年6月底前完工，接下來疫情趨緩、到屏東記得把「蓮霧新樂園」排進行程裡，來這找找有幾顆蓮霧藏在其中唷！

圖／屏東縣長潘孟安臉書

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