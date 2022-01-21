返鄉過好年！ 2022「防疫旅館」優惠精選 房型特色、高級備品、美味餐食一次看

想回台灣過年嗎？春節期間（2021/12/14至2022/2/14）入境檢疫有A、B、C三種方案：

A（14+0+7天）：14天防疫旅宿+7天自主健康管理。

B（10+4+7天）：10天防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

C（7+7+7天）：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

也就是說，依據選擇的方案，會在防疫旅館待14天（15晚）／10天（11晚）／7天（8晚），這麼長時間待在房間，有個舒適環境真的很重要，以下就讓欣傳媒推薦你既有優惠價格，質感又絕佳的防疫旅館！

台北│六福萬怡酒店

豪華套房；圖片來源／台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店的11～30樓，超過400間客房加入防疫旅館行列，不只樓層高，還要以高規格打造全台最FUN鬆的五星防疫假期。

「FUN肆吃．豪宅專案」每房每晚最低7,000元起，另有針對VIP客戶需求，提供逾50坪總統套房。每房皆設置大片落地窗欣賞南港迷人的城市景觀與山巒美景，入住時就提供溫度計、洗衣粉在內的防疫包、抗菌洗手露、台灣經典零食組應有盡有。還有一禮莊園超療癒的苔球植栽組相伴，房內的43吋電視更可以串聯影音串流平台Netflix個人帳號！

每房大片落地窗，一覽南港迷人城市與山巒美景；圖片來源／台北六福萬怡酒店 每房大片落地窗，一覽南港迷人城市與山巒美景；圖片來源／台北六福萬怡酒店

飯店可代收外送與包裹，若想運動，可免費預約瑜珈墊，或另外租賃Switch健身環組合，套房以上的房客還能再租賃飛輪、划船機等各式健身器材，讓防疫旅程成為療癒身心靈全方位五星頂級體驗。

台北│寶璞大飯店

行政套房客廳；圖片來源／寶璞大飯店

2021年12月15日才全新開幕的寶璞大飯店，座落於台北市中心繁華地段南京東路、建國北路，客房融合歐洲宮廷藝術風格，是台北市飯店中少有的巴洛克式住宿氛圍！響應政府防疫需求已正式取得防疫旅館證照，全館有129間防疫客房，每房每晚NT$6,500元起，入住期間提供星級名店三餐，多樣化餐盒直接送進房，天天充滿驚喜與美味。

經典景觀客房一大床；圖片來源／寶璞大飯店

15坪起寬敞舒適的客房，因巴洛克風格設計，彷彿置身歐洲旅宿，而且每間客房設有大面落地窗及獨立戶外陽台，隨時可欣賞台北市景致，享受自在呼吸及片刻寧靜放鬆。防疫方面，寶璞以最高規格清潔，消毒飯店所有空間及客房，並設有電動消毒噴霧機等專業消毒設備。

附陽台的仕女、經典、名商三種房型不指定，除有優惠房價外，再享雄獅最高補助$1,500。

台北│美麗信花園酒店

商務客房；圖片來源／美麗信花園酒店

從檢疫旅客接待流程、無接觸送餐、垃圾清運等措施都嚴格施行人員分流，並有定時搭配紫外線全面消毒走道、電梯等公共區域；每位旅客退房後房間將靜置72小時，再安排專業消毒公司徹底滅菌，房務人員入內進行二次消毒，可說是非常讓人放心的防疫旅館。

房型從單獨入住的豪華客房到有照顧幼兒需求的家庭房、50坪大套房都具備，而且所有房型皆有對外窗，隨時能欣賞台北熱鬧市景，飯店還特別贈送免費觀看付費頻道，紓解旅客等待解除隔離的心情。而在浴室方面不僅採乾濕分離，每個房間都有浴缸及免治馬桶，天天享受比在家更舒服的體驗，特殊節日還會準備驚喜餐點，讓旅客享有溫暖不孤單的防疫生活。

餐食參考照；圖片來源／美麗信花園酒店

新北│瓏山林台北中和飯店

精緻客房｜二小床；圖片來源／瓏山林台北中和飯店

從桃園機場到這間四星防疫旅館只需要40分鐘，而且因位居北二高交流道旁，能俯瞰車流與街景。房型有精緻客房和行政主管套房，提供42吋液晶數位電視，除了享受絕佳視覺饗宴，也滿足遠端辦公視訊需求，還有寬敞工作桌。

客房工作桌；圖片來源／瓏山林台北中和飯店

浴室配置日本高級免治馬桶及浴缸，每天都能放鬆身心；如需任何協助，入住前和入住期間皆有專人24小時LINE回覆。而住得舒適外，也要吃得健康，瓏山林的三餐餐點皆由主廚團隊精心設計菜單，照顧每位房客的均衡飲食，不怕走出旅館時已身材走樣。

桃園│福容大飯店中壢館

精緻客房；圖片來源／福容大飯店中壢館

桃園機場至飯店只要25分鐘，飯店位於中壢火車站站前商圈，對居住在中壢的旅客來說超級方便！而且飯店全體人員皆施打2劑以上疫苗，每日環境消毒、定期病媒蚊消毒、紫外線及次氯酸水噴霧消毒、一站式PCR採檢、定期消防演練，既能安心住宿也安心防疫。

豪華家庭房；圖片來源／福容大飯店中壢館

客房每間8坪起，還有「家庭客房」讓親子需求旅客輕鬆享受居家檢疫。房間內都有對外窗，免費提供貼心防疫包、福容獨家不鏽鋼餐具、液晶電視、wifi、110V及220V雙電源供應，即使需要辦公也很便利。

一天三食是星級主廚團隊準備的精緻餐點，也可以預訂外送，飯店提供定時、零接觸送至房門。若有任何問題也不擔心，能用24小時LINE一對一服務，得到最即時的住宿協助。

新竹│英迪格飯店

大床套房；圖片來源／新竹英迪格酒店

從桃園機場到飯店只要35分鐘，是居住在竹苗等縣市旅客的好選擇。住房有一泊三食或純住房不含餐兩種方案，而房型則有限量陽台房、樓中樓套房等5種房型可選擇，樓中樓套房還備有洗脫烘洗衣設備。

英迪格房間至少都挑高三米，帶來寬敞舒心的空間感，世界級燈光設計師Uno Lai操刀，融入科技與影像動感，另選入Stellar works系列傢俱，具摩登的質感品味。

豪華陽台房；圖片來源／新竹英迪格酒店

全房型都附40吋以上液晶電視，免費提供咖啡及茶，有對外窗和浴缸，搭配頂級Sealy床墊、滿足商務需求的USB多頭插座、墨爾本新一代高科技植萃保養品牌Grown Alchemist沐浴品，更棒的是還有藍牙音響。

想要運動也沒問題，除了免費提供瑜珈墊，還有多項健身器材及飛輪可供租借，也提供外送餐點代收送房服務。並附24小時LINE／WhatsApp一對一服務，提供最即時貼心的住宿協助。

在足不出室的日子裡，建議至少要選擇有對外窗的房型，減少沉悶情緒。若預算足夠，當然要考慮大坪數房型，無論徒手運動或利用時間辦公都很方便。另外，只要檢疫期間有遵守指揮中心的防疫措施，還可以到衛福部的「防疫補償申請系統」線上申請每日 1,000 元的防疫補償金（最高可領14天=14,000元補助），對於防疫旅館的費用不無小補喔！

找防疫旅館找到心累了嗎？雄獅旅遊提供線上預訂服務，預訂2/1~3/31區間入住指定飯店，單筆訂單最高可折1,500元，加上飯店房間精緻便利的設施，讓回國延續愜意度假感。

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