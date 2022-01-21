基隆和平島公園華麗蛻變　勇奪台灣景觀大獎傑出獎

▲北觀處藉由營造無障礙、友善的人本步行環境，讓更多人可以輕鬆感受和平島之美。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）以地景、觀光、友善、永續四大特色，進行「基隆和平島公園更新」計畫，不僅提升園區休憩設施及服務品質，更突顯和平島公園所承載地質景觀風貌，以及從大航海時代推演至今的人文風情，獲頒「2021第九屆台灣景觀大獎」風景遊憩類「傑出獎」殊榮，同時於所有參選171件提案中脫穎而出，為年度大獎。

▲鳥瞰和平島，翻轉軸線與大地景，能看見大窟底海蝕溝及島中島奇景。

北海岸及觀音山國家風景特定區經營管理範圍經交通部103年12月25日公告擴大納入和平島公園，北觀處即啟動整體規劃作業，以軸線翻轉與大地景相遇、北台灣國際門戶鏈結世界海港城市、九孔池的蛻變、友善環境恢復綠地、無障礙旅遊實踐等規劃設計理念，分年分期進行「基隆和平島公園更新」改善計畫，歷時近8年、投入約1.68億元改善經費，除了完成既有遊客服務設施改善之外，更同步將閒置空間活化、形塑親海與親近自然的環境，大幅提升休憩環境品質，帶動和平島公園觀光旅遊。

▲昔日的九孔池，如今蛻變成為海洋伸展台！ 觀處陳美秀處長表示，北觀處秉持「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」及「便利遊客」4項原則不僅針對園區硬體進行改善，同時也在107年引入民間專業經營管理團隊，提供更多元、優質、活潑的遊憩服務，本次榮獲「2021第九屆台灣景觀大獎」傑出獎也對團隊為莫大鼓勵，和平島公園經過改善蛻變後，民眾除可前來基隆和平島公園賞景、戲水，享受在地特色餐飲服務，亦可預約岩石地景與歷史文化導覽、實境解謎遊戲、環境教育課程與當季特色活動等寓教於樂行程，深度體驗基隆和平島公園自然人文風光。

文、圖／北觀處提供 編輯／廖苡安

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