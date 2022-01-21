來看巨蟲遺跡 野柳生痕化石特展1／23登場

「新屬種深居彎型生痕化石」(Pennichnus formosae)。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣北海岸的野柳地質公園為沉積岩地形，除女王頭、俏皮公主等精雕細琢的蕈狀岩，民眾亦可在地面輕而易舉地發現海膽及生痕化石。近期國立台灣大學地質系施路易老師團隊於野柳地質公園發現前所未有的巨大生痕化石，並與園方攜手合作舉辦「巨蟲遺跡-野柳生痕化石特展」，將於111年1月23日(星期日)於遊客中心旁展示，活動免費，請熱愛地球科學、環境教育的民眾一同參與。

▲博比特蟲覓食行為模擬畫面。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

生物凡走過留下痕跡，例如蝦子挖洞穴、魟魚捕食獵物、螃蟹爬行、恐龍排泄物有跡可循，這些痕跡如果被保存下來並被我們發現，我們就稱之為「生痕化石」。這次在野柳展示的Pennichnus formosae即是第一個在台灣發現並命名的生痕化石。屬名Pennichnus是由penna（羽毛）和ichno（腳印）所組成，代表這個生痕化石有羽毛狀構造痕跡；種名formosa 的意思則是美麗的台灣。

▲富含氧化鐵的管狀生痕化石(因為管壁被氧化鐵取代了)。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

這種生痕化石直徑2到3公分，長度超過2公尺，它像是一根轉了彎的L形管子，管口被特殊的羽毛狀構造包圍。與現代生物對比後，施老師團隊認為應該是由類似博比特蟲的古生物所造成的。觀察現生的博比特蟲可以發現，牠們會蟄伏在海床底下，將自己的身體埋藏在沙子裡等待獵物經過。Pennichnus formosae就是這種古生物生活的洞穴，岩石中也記錄了牠們捕食獵物所留下的痕跡。

而這個生痕化石位於「野柳地質公園第三區未開放區域」，為了讓民眾也能一睹生痕化石的風采，除了遊客中心旁現場展櫃的照片及模型外，園區也準備了VR影片，只要拿起手機掃描QRcode，就能跟著地質學家的角度，一起探索這個神秘的「生痕化石」！

除了這次的新發現外，園區也展示了許多有趣的化石與生痕化石，都是在「野柳地質公園」就能發現的哦！像是海膽化石、魟魚覓食的生痕化石以及蝦子挖掘洞穴所留下的痕跡等，下次於野柳地質公園欣賞女王頭的同時，不妨也低下頭看看腳踩的岩石，說不定會有意想不到的新發現哦！野柳地質公園除了有女王頭、豆腐岩等美麗的風化產物外，岩石中保留了許多兩千萬年前生物在此生活所留下的痕跡，讓我們一起來去野柳地質公園一探究竟吧！

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