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「禾餘麥酒」失言遭橋牌社導演喊背骨！ 台派失望抵制 意外湧韓粉刷五星

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自禾餘麥酒、我用胸部思考粉專
圖／取自禾餘麥酒我用胸部思考粉專

禾餘麥酒創辦人陳相全日前出言開酸農藝粉專「農藝女孩看世界」是「塔綠斑（班）」後引發爭議，《國際橋牌社》導演汪怡昕也加碼放送「禾餘麥酒」的品牌來歷。網友發現「禾餘麥酒」也在創辦人失言後，引發網友出征品牌臉書喊拒買，Google評價也刷剩一星負評，卻意外湧入大批韓粉與柯粉湧入刷5星好評。

汪怡昕昨(19)日透過臉書曝光「禾餘麥酒」的品牌來歷，陳相全拿起初是台灣大學農藝系的熱血學生，因為希望能提升台灣粗糧和麥的去化率，嘉惠台灣農民，因此在農藝系實驗室中，努力研究如何釀大麥啤酒，最後成功研發出釀酒技術。後來陳相全拿這個技術出去創業，農藝系的人也全力相挺，幫忙到處推廣、和各地台派朋友推薦，長期下來也型塑出「禾餘麥酒」在各界眼前的本土品牌形象。

汪怡昕表示陳相全對以前相挺的伙伴「農藝女孩看世界」隨口就扣上「塔綠班」的帽子，在做人上「完全背骨」，罵他是因為他不知道感恩，「我一直覺得喝酒是喝情懷，你的情懷餿了！」。

圖／取自禾餘麥酒
圖／取自禾餘麥酒

另外，時事趣味粉專「我用胸部思考」稍早也透過臉書發文指出，禾餘麥酒的Google評論「被韓粉刷五星了耶，恭喜品牌轉型成功」，留言包含「支持消滅塔綠斑」、「塔綠斑不愛的東西肯定是好東西」等。網友笑喊，「我們去喝立陶宛啤酒就好啦！」、「這應該不是韓粉，是柯粉 （好吧其實沒差)」。

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