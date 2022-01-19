樂事「史努比玻璃杯」免費送！滿額再送史努比陶瓷杯、隔熱手套，還有新年禮盒可抽
有「史努比」的粉絲看過來！樂事聯名史努比推出多款零食包裝與各通路免費兌換「史努比滿額贈品」，從造型玻璃杯、隔熱手套再到陶瓷杯統統都有，官方臉書活動貼文再抽限定史努比新年禮盒快衝！
樂事因應新年到來推出史努比滿額贈品，並與不同通路合作推出限定產品。像是在全家，只要即日起至2月8日購買指定品項滿149元（限定樂事、多力多滋、奇多系列商品），直接免費送「史努比玻璃杯」一個，共有兩款造型隨機出貨，數量有限，贈完為止。
至於在全聯則推出「史努比隔熱手套」，即日起至2月3日，購買樂事夾鏈袋任三包就送隔熱手套一個與貼式暖暖包一個，兩款造型也是隨機出貨。最後在家樂福、大潤發與愛買，只要即日起至2月2日購買全系列滿239元，就送「史努比繽紛陶瓷杯」一個，三款隨機出貨，一樣限量贈完為止喔。
若想單獨購買鐵盒款、收納款與保冷袋零食款，可至PChome與momo電商購物查詢喔。最後於1月14日至1月20日期間，在樂事官方臉書粉專指定貼文留言，就有機會抽到新年「史努比禮盒一個」唷，快把握機會試試手氣吧！
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