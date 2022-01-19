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準備放寒假囉！ 六福村寒假專屬優惠 學生票、桃竹鄉親550元暢玩

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
樂園推寒假專屬優惠。　圖：六福村主題遊樂園／提供
樂園推寒假專屬優惠。　圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了迎接寒假到來；六福村為學生們量身打造寒假專屬優惠，即日起至2月13日，凡學生於現場購票並出示本人學生證，即可享有優惠票價550元(原價899元)，同學們約起來，寒假就衝六福村。

▲來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」。　圖：六福村主題遊樂園／提供

到六福村挑戰刺激遊樂設施、看看可愛動物，除了這些必玩行程，還有許多隱藏版玩法。熱愛異國文化民眾，上午11:00可以前往非洲部落-草原聚場，欣賞來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」(週一停演)，感受獨具魅力的非洲文化；同樣是異國文化，12:30及15:30在阿拉伯皇宮上演的則是「阿拉伯市集競技快閃」(週二停演)，結合優美的阿拉伯舞蹈、目不轉睛地旋轉舞，以及令人歎為觀止的競技表演；另外,還有「探索秘境叢林」(週四停演)11:30、14:45於美國大西部鳥禽方舟探索館上演，進入方舟的大小朋友們在探索中能夠與飛鳥近距離互動，親身感受飛鳥低空掠過頭頂的驚喜。

▲非洲歌舞阿拉伯快閃叢林鳥秀。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲非洲歌舞阿拉伯快閃叢林鳥秀。　圖：六福村主題遊樂園／提供

此外，六福村也推出「春節返鄉鄉親優惠」即將從1月21日起開跑，凡設籍於桃園市、新竹市、新竹縣的民眾，2月13日前於六福村現場購票就可享有550元優惠(原價999元)，民眾可趁早安排您的春節假期。

▲「探索秘境叢林」於美國大西部鳥禽方舟探索館上演。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲「探索秘境叢林」於美國大西部鳥禽方舟探索館上演。　圖：六福村主題遊樂園／提供

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六福村 非洲 春節

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