準備放寒假囉！ 六福村寒假專屬優惠 學生票、桃竹鄉親550元暢玩
【旅奇傳媒/編輯部報導】為了迎接寒假到來；六福村為學生們量身打造寒假專屬優惠，即日起至2月13日，凡學生於現場購票並出示本人學生證，即可享有優惠票價550元(原價899元)，同學們約起來，寒假就衝六福村。
到六福村挑戰刺激遊樂設施、看看可愛動物，除了這些必玩行程，還有許多隱藏版玩法。熱愛異國文化民眾，上午11:00可以前往非洲部落-草原聚場，欣賞來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」(週一停演)，感受獨具魅力的非洲文化；同樣是異國文化，12:30及15:30在阿拉伯皇宮上演的則是「阿拉伯市集競技快閃」(週二停演)，結合優美的阿拉伯舞蹈、目不轉睛地旋轉舞，以及令人歎為觀止的競技表演；另外,還有「探索秘境叢林」(週四停演)11:30、14:45於美國大西部鳥禽方舟探索館上演，進入方舟的大小朋友們在探索中能夠與飛鳥近距離互動，親身感受飛鳥低空掠過頭頂的驚喜。
此外，六福村也推出「春節返鄉鄉親優惠」即將從1月21日起開跑，凡設籍於桃園市、新竹市、新竹縣的民眾，2月13日前於六福村現場購票就可享有550元優惠(原價999元)，民眾可趁早安排您的春節假期。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言