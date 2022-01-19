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台灣好行山博行線 虎年限定6班次延駛至善化轉運站

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遊客搭乘台灣好行山博行線可至臺南左鎮化石園區遊玩。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
遊客搭乘台灣好行山博行線可至臺南左鎮化石園區遊玩。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為便利鐵道遊客利用台鐵至臺南各大熱門景點遊玩，並加強春節期間公共運輸接駁服務，台灣好行山博行線自111年1月23日至4月5日期間，增開6班次延駛至善化轉運站，遊客於善化火車站下車，步行50公尺至善化轉運站後，即可搭乘台灣好行山博行線至台南近山區3大博物館遊玩，減少遊客轉乘市區公車次數。本路線沿途停靠山上區公所、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區，亦可由這3站點轉乘至南瀛天文園區及大內區公所，歡迎大家來臺南享受一趟博物館之旅！

台南市長黃偉哲表示，台南市目前共有6條台灣好行觀光公車路線及1條雙層巴士路線，舊府城市區的88府城巡迴線及99安平台江線、串連近山區3大博物館的山博行線、西拉雅風景區的33關子嶺線及菱波官田線，以及雲嘉南風景區的61西濱快線，形成台南觀光公車完整的旅遊環帶，便利遊客透過觀光公車暢遊台南。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台灣好行山博行線自111年1月23日至4月5日期間，增開6班次延駛至善化轉運站，為鼓勵各地遊客多加運用，只要於111年1月23日至2月6日期間，憑山博行線當日乘車券，即可至3館免費領取台南觀旅局出品「台南非玩Poker撲克牌」1份，限量500份，送完為止。

▲台灣好行山博行線虎年新風貌活動海報。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣好行山博行線虎年新風貌活動海報。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

除此之外，還可免費兌換每日限量10名指定餐點1份（臺南左鎮化石園區－石尚自然探索屋雞肉捲、臺南山上花園水道博物館－水道咖啡北海道雪鹽牛奶霜淇淋、南瀛天文園區－星空小棧米漢堡），讓大家來台南輕鬆玩，不用煩惱開車尋找停車位，還有機會免費享用各館特色點心，台灣好行山博行線虎年新風貌，虎你有玩又有吃還可以拿，歡迎大家趁著春節連假期間，與親朋好友一同輕鬆暢遊台南近山區三大博物館！

另外，台南購物節發票登錄活動將持續到今年3月5日，還有多項好禮等著大家抽，活動期間第5波抽獎將於2月5日在萬眾矚目下火熱開獎，消費100元以上的發票即可登錄抽獎，還沒使用五倍券的民眾，歡迎大家來台南消費旅遊，還有「台南好康券」、「五倍券來台南住一晚送一晚」及「邊緣人台南限定優惠」等好康，來台南玩讓五倍券發揮到最大價值！

▲台灣好行山博行線虎年新風貌限量兌換禮－水道咖啡北海道雪鹽牛奶霜淇淋。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣好行山博行線虎年新風貌限量兌換禮－水道咖啡北海道雪鹽牛奶霜淇淋。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南觀旅局溫馨提醒防疫期間出遊亦請大家配合中央防疫規範，參加活動請大家遵守相關防疫規定，全程配戴口罩，維持適當社交距離，並隨時保持手部清潔，養成防疫好習慣，才能玩得開心及安心，若有不舒服一定要就醫或撥打1922、06-2880180防疫專線尋求協助。

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