支持台灣農產品＝塔綠班？　網狂刷禾餘麥酒1星負評嗆「粉爆」

中國去年9月禁止進口台灣釋迦、蓮霧進口引發熱議，而針對近期有關行政院強迫國營事業認購的報導，臉書專頁「農藝女孩看世界」特別發文質疑及解釋，但被禾餘麥酒創辦人陳相全留言酸為「塔綠班」，引發網友出征品牌臉書喊拒買，Google評價也刷剩一星負評並嘲「想進軍中國的節奏」。

圖／臉書專頁截圖

「農藝女孩看世界」臉書發文表示，所謂過剩就是因為中國無預警違反WTO協議，抵制台灣農產品所造成的後果，澳洲跟立陶宛都有遇到一樣的事情，「我們台灣人自己把原本要銷中的釋迦跟石斑魚買來吃，有什麼不對嗎？」。他也強調農政單位促銷農產品為職責所在，發文給各大企業詢問團購意願，國營事業也在其中，表示民眾可依需求自由填訂購單，挺農民之餘也有優質產地直送農產品可吃，更指出有些品規其他通路都不一定買得到。

這篇貼文釣出禾餘麥酒創辦人陳相全在下方留言：「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了……果然綠色就是愛國的顏色。」讓「農藝女孩看世界」再度轉發，怒回「為什麼我們幫農民發聲幫忙推廣農產品，也要被罵塔綠斑？難道啤酒也有分顏色嗎？所以禾餘麥酒不做塔綠斑的生意嗎？」

隔空戰火引起網友出征禾餘麥酒官方粉絲專頁貼文留言：「台灣就是一個自由的國家，你可以繼續喊塔綠班，我們也可以拒絕你的產品」、「哇原來是白色的公司啊，粉爆」、「您好，在下塔綠班，路過來看看此產品有多高檔，我們這種綠色小民不夠資格購買。」、「我是超愛喝啤酒的，雖然沒聽過這個牌子，但以後會小心避開！」、「為什麼支持台灣農產就要被罵塔綠班？那買你們的酒也會變塔綠班嗎？」、「支持台灣本土農產品等於塔綠班，貴公司創辦人邏輯真的很棒」目前Google評價也已被刷爆一星負評，不少人都諷刺「中國人的好酒」、「想進軍中國的節奏」，品牌尚無回應。

圖／官方臉書專頁截圖

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