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入住就送「免費Buffet吃到飽」！寒舍艾美2大新優惠，春節還能1元加購早餐

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

飯店包吃包住好康必收！台北寒舍艾美酒店推出2大住房專案，入住即送2客探索廚房下午餐，原價一人1290元+10%，現省2838元大啖海鮮、披薩及甜點；而全新春節方案不僅能1元加購早餐Buffet，除夕、初一加碼贈「虎年特色紅包」及「小虎鹽雕」，陪大家過好年。

豪華客房。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
豪華客房。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

台北寒舍艾美酒店「午後盛宴」住房專案即日起至3/31登場，只要週一至週四入住豪華客房，即可免費獲得2客探索廚房下午餐，吃得到下午餐獨享的「清蒸龍蝦配蒜味奶油醬」、鮮美海鮮、手工PIZZA及夢幻甜點，全套售價4329元+15.5%，兩人免5000元即可爽住一晚加Buffet吃到飽，再享下午2點前提前入住禮遇，住宿期間亦可自由使用三溫暖、健身房及室內溫水游泳池。

專案每日限量五間，提醒大家週五至週日、農曆春節及228連假不適用，訂房須至少兩天前預訂。

寒舍艾美推出草莓季。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
寒舍艾美推出草莓季。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

此外，過年期間若選擇「虎躍威風」方案也有限時優惠，1/31起入住豪華客房享自助餐餐廳「探索廚房早餐」1元加購價，除夕、初一入住則可額外獲得「虎年特色紅包」與「小虎鹽雕」，每房每晚7000元起，詳情請洽官方。

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