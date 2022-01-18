3大「日本來台人氣分店」新開幕！REC Coffee首家街邊店、星乃珈琲店、唐吉訶德新門市登場
日本一直是台灣人出國旅遊首選之一，雖然因應疫情難以出國放風，這幾年卻有許多日系人氣名店直接搬到眼前，讓大家在本土就能回味懷念依舊的日式風情及美味。其中日本福岡咖啡REC COFFEE最新二號店昨（17）新開幕，首家禪風街邊店引爆打卡潮，成為新興必訪咖啡廳；而提供日式洋食的「星乃珈琲店」及主打日本直送平價雜貨的「DON DON DONKI唐吉訶德」新門市也都確定於1/20盛大開幕，3大新去處亮點快筆記。
日本福岡REC COFFEE台灣二號店：台中崇德街邊店1/17開幕
來自日本福岡的冠軍咖啡「REC COFFEE」2021年4月在台中開設坐擁26樓高美景的海外一號店，短短半年再傳二店好消息，12月下旬已試營運，日前於1/17正式開幕。插旗北屯區的台中崇德店為第一家街邊店，質感灰色系外觀搭配金色LOGO更顯高級，店裝則走禪風設計，鏤空墻面在陽光加持下更迷人，加上木質桌椅，全區隨拍隨美。
餐點部分則有許多甜點可選擇，像是與咖啡極搭的吐司磚、應季草莓千層澎湃又甜蜜。而配合開幕慶，即日起凡至崇德店單筆消費滿500元，即贈一份3入插畫家阿蕉合作明信片，送完為止。
REC COFFEE 崇德店地址：台中市北屯區昌平東一路32號1樓營業時間：每日10:00-18:00
日本星乃珈琲店台灣三號店：台北天母店1/20開幕
日本大型連鎖咖啡品牌「星乃珈琲店」於新光三越台北南西店、台北信義A8店各有一家分店，最新門市同樣選擇台北的新光三越，插旗進駐天母，引發熱議。品牌在台分店與日本一樣走懷舊風，而咖啡豆等原料一律嚴選自日本，現點現做的人氣款「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」亦能吃得到道地配方，1/20登場。
星乃珈琲店天母店地點：台北市天母東路68號（新光三越台北天母店一館2樓）營業時間：週日至週四11:00-21:30；週五六11:00-22:00
日本DON DON DONKI唐吉訶德二號店：忠孝新生店1/20開幕
日本零食、雜貨購物殿堂「DON DON DONKI唐吉訶德」去年進軍西門引起排隊人潮，2022展店至台北光華商場商圈地下一樓，500坪新店同樣為24小時營業。除了與首店一致的日本空運來台的一系列零食、美妝、雜物乃至新鮮草莓等，忠孝新生店也一口氣引進四大新櫃位，分別提供現烤日式糰子、稻荷壽司、現烤和牛串、水果大福，讓粉絲天天都像秒飛日本逛市集，1/20早上10點正式開幕。
DON DON DONKI忠孝新生店地址：台北市中正區八德路一段55號地下一樓
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