快訊

西堤辦尾牙！機車行確診員工6足跡公布 曾赴花蓮買麻糬、便當

高房價與空屋問題難解 囤房稅該如何課徵才有效？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3大「日本來台人氣分店」新開幕！REC Coffee首家街邊店、星乃珈琲店、唐吉訶德新門市登場

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@xolubean_950309授權；記者江佩君／攝影；編輯攝影
圖／IG@xolubean_950309授權；記者江佩君／攝影；編輯攝影

日本一直是台灣人出國旅遊首選之一，雖然因應疫情難以出國放風，這幾年卻有許多日系人氣名店直接搬到眼前，讓大家在本土就能回味懷念依舊的日式風情及美味。其中日本福岡咖啡REC COFFEE最新二號店昨（17）新開幕，首家禪風街邊店引爆打卡潮，成為新興必訪咖啡廳；而提供日式洋食的「星乃珈琲店」及主打日本直送平價雜貨的「DON DON DONKI唐吉訶德」新門市也都確定於1/20盛大開幕，3大新去處亮點快筆記。

日本福岡REC COFFEE台灣二號店：台中崇德街邊店1/17開幕

REC COFFEE二店為海外第一家街邊店，設計走禪風路線。圖／IG@xolubean_950309授權
REC COFFEE二店為海外第一家街邊店，設計走禪風路線。圖／IG@xolubean_950309授權

來自日本福岡的冠軍咖啡「REC COFFEE」2021年4月在台中開設坐擁26樓高美景的海外一號店，短短半年再傳二店好消息，12月下旬已試營運，日前於1/17正式開幕。插旗北屯區的台中崇德店為第一家街邊店，質感灰色系外觀搭配金色LOGO更顯高級，店裝則走禪風設計，鏤空墻面在陽光加持下更迷人，加上木質桌椅，全區隨拍隨美。

REC COFFEE質感咖啡、甜點好拍又好吃。圖／IG@xolubean_950309授權
REC COFFEE質感咖啡、甜點好拍又好吃。圖／IG@xolubean_950309授權

餐點部分則有許多甜點可選擇，像是與咖啡極搭的吐司磚、應季草莓千層澎湃又甜蜜。而配合開幕慶，即日起凡至崇德店單筆消費滿500元，即贈一份3入插畫家阿蕉合作明信片，送完為止。

店內每個角落的設計都乾淨舒適。圖／IG@xolubean_950309授權
店內每個角落的設計都乾淨舒適。圖／IG@xolubean_950309授權

REC COFFEE 崇德店
地址：台中市北屯區昌平東一路32號1樓
營業時間：每日10:00-18:00

日本星乃珈琲店台灣三號店：台北天母店1/20開幕

星乃珈琲店三號店再度插旗新光三越館內。圖／台灣星乃珈琲店臉書專頁
星乃珈琲店三號店再度插旗新光三越館內。圖／台灣星乃珈琲店臉書專頁

日本大型連鎖咖啡品牌「星乃珈琲店」於新光三越台北南西店、台北信義A8店各有一家分店，最新門市同樣選擇台北的新光三越，插旗進駐天母，引發熱議。品牌在台分店與日本一樣走懷舊風，而咖啡豆等原料一律嚴選自日本，現點現做的人氣款「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」亦能吃得到道地配方，1/20登場。

星乃珈琲店「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」為人氣必點。圖／新光三越提供
星乃珈琲店「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」為人氣必點。圖／新光三越提供

星乃珈琲店天母店
地點：台北市天母東路68號（新光三越台北天母店一館2樓）
營業時間：週日至週四11:00-21:30；週五六11:00-22:00

日本DON DON DONKI唐吉訶德二號店：忠孝新生店1/20開幕

二號店搭乘至捷運忠孝新生站走路5分鐘即可抵達。圖／DON DON DONKI提供
二號店搭乘至捷運忠孝新生站走路5分鐘即可抵達。圖／DON DON DONKI提供

日本零食、雜貨購物殿堂「DON DON DONKI唐吉訶德」去年進軍西門引起排隊人潮，2022展店至台北光華商場商圈地下一樓，500坪新店同樣為24小時營業。除了與首店一致的日本空運來台的一系列零食、美妝、雜物乃至新鮮草莓等，忠孝新生店也一口氣引進四大新櫃位，分別提供現烤日式糰子、稻荷壽司、現烤和牛串、水果大福，讓粉絲天天都像秒飛日本逛市集，1/20早上10點正式開幕。

唐吉軻德二店新增4大櫃位。圖／DON DON DONKI提供
唐吉軻德二店新增4大櫃位。圖／DON DON DONKI提供

DON DON DONKI忠孝新生店
地址：台北市中正區八德路一段55號地下一樓

延伸閱讀：

終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百1/8開幕、新北有神隱少女隧道...

新竹人亮出身分證！「添好運」竹北遠百店新開幕　全單95折還有7折券或免費XO醬炒飯

咖啡 日本美食 日本旅遊 大台北美食 甜點 熱門打卡 人氣美食 台中美食 風格咖啡館

相關新聞

3大「日本來台人氣分店」新開幕！REC Coffee首家街邊店、星乃珈琲店、唐吉訶德新門市登場

日本一直是台灣人出國旅遊首選之一，雖然因應疫情難以出國放風，這幾年卻有許多日系人氣名店直接搬到眼前，讓大家在本土就能回味懷念依舊的日式風情及美味。其中日本福岡咖啡REC COFFEE最新二號店昨（17

入住就送「免費Buffet吃到飽」！寒舍艾美2大新優惠，春節還能1元加購早餐

飯店包吃包住好康必收！台北寒舍艾美酒店推出2大住房專案，入住即送2客探索廚房下午餐，原價一人1290元+10%，現省2838元大啖海鮮、披薩及甜點；而全新春節方案不僅能1元加購早餐Buffet，除夕、

好市多「骨灰罐紅茶」喜氣版台灣買得到！棗紅色款超應景，歷年配色一次看

美式賣場好市多大部分商品都有高討論度，當中最夯話題中心莫過於因外觀造型而被稱作「骨灰罐紅茶」的品項。這款「骨灰罐紅茶」在台灣以Tiffany藍色最廣為人知，過後也推出藍金配色，如今配合春節更上架棗紅色

疫情下的度假聖地！關島彩燈現身「2022台北燈節」　免出國也能賞

疫情期間，出國旅遊未解禁，然而關島2021年表現一枝獨秀，根據關島台灣辦事處數據，關島首創的「疫苗援助計畫Air V&V （Air Visit and Vacation）計畫」，在去年7、8月期間，吸

台中新地標「8200坪親子飯店」試營運！自助Buffet星巴克喝到飽、入住享優惠

台中旅遊新亮點登場！位於舊城區內柳川畔的「台中鳳凰酒店」即日起試營運，主打各式主題房型，其中「星際樂園主題樓層」與獨家設計的「親子卡樂房型」為最大亮點，館內二樓太空系工業風自助餐廳還能爽喝星巴克，加碼

現烤日式糰子、水果大福都有！唐吉訶德二號店1/20開幕

台灣人訪日必逛的日本連鎖雜貨「唐吉訶德」去年登台掀起排隊熱潮，如今二號店確定落腳台北光華商場商圈，同時也業者也宣布開幕日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。