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溫泉禁忌知多少？ 五個「溫泉泡湯Q&A」 這個簡單動作效果會更好

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
泡湯。 圖／shutterstock
泡湯。 圖／shutterstock

冬天泡溫泉再舒服不過了，不過泡溫泉其實有不少該注意的事項，你有曾經注意過嗎？想要安全的享受泡湯樂趣，你不能不知道這些禁忌及小知識！小編整理了幾個泡溫泉時需要注意的常見問題，趁著出發前趕快來看看吧！

泡湯小知識

泡湯前幾件簡單動作，讓泡湯效果更好

要進入浴池前建議先用瓢子將溫泉水從腳開始往上淋起到肩頸，全身使用溫泉水濕潤身子，之後再用溫泉水澆淋頭部，冬天入浴前這個暖身的動作可是很重要的，可以預防腦部缺血造成身體不適。之後再慢慢進入池子到胸口部分先泡個半身浴，3~5分鐘的時間讓身體緩衝一下，減緩血液快速擴張，較能避免腦部充血喔！

泡湯常見問題Q&A

Q1: 我有大近視！可以戴隱形眼鏡泡湯嗎？

隱形眼鏡示意圖。 圖／shutterstock
隱形眼鏡示意圖。 圖／shutterstock

隱形眼鏡具有含水度，溫泉中的礦物質和鹽類，若不小心進入眼睛，可能會引發灼傷性的角膜炎喔！而且大部分的溫泉水呈酸或鹼性，接觸久了也會使隱形眼鏡變質，甚至改變鏡片度數影響你的視力，因此建議戴上鏡框式眼鏡會比較好。

Q2: 我是懷孕媽咪，也能享受泡湯的美好嗎？

因為泡湯時通常泉水溫度較高，若浸泡時間過長可能會影響胎兒發育，如果懷孕媽咪計畫要去泡湯，請事先請醫生評估自己是否合適喔！也建議盡量避免泡到腹部，造成子宮溫度過高。另外，懷孕也較容易陰道感染，應避免浸泡到陰部。還有泡湯區通常地面濕滑，懷孕媽咪也要小心，泡湯時一定要有人陪伴，隨時關心懷孕媽咪的身體狀況。

Q3: 朋友聚會酒足飯飽後，我想續攤泡湯放鬆一下？

示意圖。 圖／shutterstock
示意圖。 圖／shutterstock

吃飽後泡湯可能會消化不良，建議至少間隔一到兩小時再下水，不過也不建議空腹泡湯喔，因為泡湯時會消耗熱量及體力，若空腹可能會造成身體吃不消。而喝酒後則千萬不要泡湯，因為溫熱作用會使心跳加快、血壓上升，造成心臟負荷過重，可能會有頭暈、腦溢血等意外發生，一邊泡湯一邊喝酒助興也是禁止的喔！

Q4: 我想要泡久一點！多泡湯不是對身體好嗎？

每次泡湯時間最好掌握在10~15分鐘，當感覺身體有點流汗可起身稍作休息，補充水份，這樣來回反覆多次地浸泡會比一次久泡效果來得好。另外，建議泡湯前可先做做簡單的暖身操，避免急劇的溫度變化引起身體不適。準備入池時，如前面溫泉小知識所提及的，建議以泉水淋拍你的腿、手、腰、頸、等部位，先讓身體適應水溫，再慢慢地整個人泡入溫泉中，才不會一下子泡得頭昏昏，也比較安全喔！

Q5: 邊泡湯邊搓洗身體，順便去癬好方便？

當你在大眾池看到旁邊的人在搓洗身體是否會覺得不大舒服呢？當然會吧！泡湯時切記千萬別在池中搓洗擦拭身體，一來是遵守泡湯禮儀維持泉水的衛生，二來因高溫下皮脂容易流失，清潔反而會讓皮膚受損喔！泡湯後不用肥皂清洗，可以稍微沖一下身體，並以毛巾擦乾頭髮、身體，再塗抹乳液、嬰兒油維持肌膚的滋潤。

台灣的溫泉種類有很多，每個區域的溫泉泉質都不盡相同，陽明山硫磺泉、關子嶺食鹽泉、礁溪美人泉等等，這些溫泉的功效也大不相同哦！冬天泡暖暖的湯人人愛，事先評估自身狀況、適合的泉質，要遵守泡湯禮儀和禁忌，才能泡得舒服又健康喔！天氣真的轉涼了，快點開始計畫溫泉之旅吧！

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泡湯 溫泉 礁溪

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