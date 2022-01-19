桐花何時開？ 「2022桐花祭」讓桐花智慧預測系統告訴你

美式賣場好市多大部分商品都有高討論度，當中最夯話題中心莫過於因外觀造型而被稱作「骨灰罐紅茶」的品項。這款「骨灰罐紅茶」在台灣以Tiffany藍色最廣為人知，過後也推出藍金配色，如今配合春節更上架棗紅色

2022-01-17 11:55