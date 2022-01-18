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親子同樂過春節！ 江南渡假村「草原歡樂派對」 住宿還能抽999純金紅包

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草原歡樂派對是春節假期的親子好去處。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供
草原歡樂派對是春節假期的親子好去處。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】令人期待的春節假期將至，很多人趁著難得的長假，想安排全家人一同走出戶外、親近大自然，享受在地美食及優質服務。今年江南渡假村特別於1月31日至2月4日舉辦「福虎生豐-草原歡樂派對」春節主題活動，除推出520公分高的大財神迎賓祈福外，初一至初四於大草原舉辦「活力姐姐帶動跳」、「氣球人特技秀」、「歡樂泡泡秀」及「旭山市集」等活動，現場還有「吉祥物相見歡」及「街頭藝人」表演等多項熱鬧活動，邀請大朋友及小朋友們一同快樂過春節。

▲活力姊姊會帶小朋友一起唱唱跳跳。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供
▲活力姊姊會帶小朋友一起唱唱跳跳。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供

江南渡假村今年春節活動好戲不斷，除了安排讓小朋友最瘋狂的「歡樂泡泡秀」及泡泡體驗外，活動開始便邀請活力姐姐來帶大家唱唱跳跳、活動筋骨，讓現場來賓用最佳狀態迎接精彩的活動。接著壓軸的「氣球人特技秀」展現難得ㄧ見的大氣球特技，讓小朋友們看得目瞪口呆。現場還舉辦「旭山市集」邀請在地小農帶來農特產品及特色小吃，在綠草如茵的大草原上，遊客可隨意挑片樹蔭鋪開野餐墊，來場輕鬆愜意的親子野餐派對，現場還有台糖休憩愛心社義賣活動，歡迎一同做公益。

▲大氣球特技表演與小朋友同樂。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供
▲大氣球特技表演與小朋友同樂。　圖：台糖公司尖山埤江南渡假村／提供

春節除了大草原上的各項精彩活動外，江南渡假村童心園設有兒童最喜愛的「沙坑溜滑梯」遊戲場，是家長放空溜小孩的絕佳場所，還有江南畫舫、遊園車及漆彈體驗等多項休閒設施，一整天都玩不完。夜晚的活動更加精彩，除夕至初四晚間舉辦「星光音樂會」邀請來賓欣賞浪漫的池畔樂團表演，住宿房客還可獲得抽獎券每房1張，憑券至櫃檯處參加「轉盤歡樂送」活動，就有機會抽中999純金紅包袋等多項驚喜好禮，讓貴賓享受開心又難忘的春節假期。

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