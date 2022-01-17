好市多「骨灰罐紅茶」喜氣版台灣買得到！棗紅色款超應景，歷年配色一次看

美式賣場好市多大部分商品都有高討論度，當中最夯話題中心莫過於因外觀造型而被稱作「骨灰罐紅茶」的品項。這款「骨灰罐紅茶」在台灣以Tiffany藍色最廣為人知，過後也推出藍金配色，如今配合春節更上架棗紅色款，讓網友直呼很喜氣，更笑稱集滿全色就能「一家團圓」。

台灣好市多歷年販售過深紫（藍）的罐身，Tiffany藍則屬於經典款。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

人氣紅茶為NEW ENGLISH英國茶品牌，嚴選斯里蘭卡錫蘭紅茶製成，一罐含240包獨立茶包，平均一包只要2元，可作為早餐茶或下午茶，搭配牛奶味道更佳，也有人用來製成茶葉蛋，屬於高CP值茶品。而「骨灰罐紅茶」外號來源主角為Tiffany藍罐身，淺色系加上神似骨灰罈的造型每年登場都引發新一波議論，後續登場的深藍色系則讓網友稱讚屬於華麗版。

好市多最新上架紅色款早餐茶茶包。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

繼去年11月有網友在日本好市多發現高級感升級的翠綠色、亮眼喜氣的棗紅色配色，台灣2022也最新引進了過年紅色款，鮮艷的紅色曝光後吸引網友留言：「這個看起來……好多了」、「這是高壽，算喜事。」、「（買）一個放玄關，過年紅色骨灰罈滿喜氣的」、「家族一次買齊」。另外也釣出網友分享：「北投有黑色啊！超莊嚴的」，還有會員突破盲腸表示：「重點不是顏色，是形狀啊！」。小資茶控近期造訪好市多時，不妨搜搜新品蹤影，買回家過年十分應景。

日本好市多販售綠金版本的下午茶。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Jo Mo-ju

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