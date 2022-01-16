疫情下的度假聖地！關島彩燈現身「2022台北燈節」　免出國也能賞

關島2021年表現一枝獨秀，吸引台灣超過2,300名旅客到關島；圖片／關島觀光局提供

疫情期間，出國旅遊未解禁，然而關島2021年表現一枝獨秀，根據關島台灣辦事處數據，關島首創的「疫苗援助計畫Air V&V （Air Visit and Vacation）計畫」，在去年7、8月期間，吸引台灣超過2,300名旅客參加，到關島打疫苗。關島亦持續在社群平台上吸引高達83,623位台灣粉絲，知名度與熱度竄升。關島台灣辦事處 (Guam Taiwan Office，GTO)除了將針對一般大眾推出許多活動外，也可以在即將到來的「2022台北燈節」看見關島美麗的彩燈。

關島台灣辦事處「福虎賀歲媒體感謝午宴」，出席嘉賓合影；圖片／方雯玲攝影

關島台灣辦事處於今(1/14)日在台北寒舍艾美酒店舉辦「福虎賀歲媒體感謝午宴」，共計60多位嘉賓出席盛會，包括台美政府單位代表、媒體、工商協會團體代表以及華航、長榮、星宇航空3家國籍航空公司。慶祝虎年到來之際，關島觀光局 (Guam Visitors Bureau，GVB) 聲明並期望持續擴大在台灣對旅遊、經貿相關推廣活動以及政府關係的影響力，並在此次活動中介紹關島為復甦觀光旅遊所採取的相關措施、關島在台灣旅遊市場的領先地位里程回顧，以及2022年的年度新計畫、合作夥伴新訊等。2022年 GTO 也積極推出MICE獎勵旅遊計畫和運動冒險團體旅遊獎助計畫。

關島知名景點戀人峽；圖片／關島觀光局提供

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「感謝台灣業界和媒體夥伴們的全力支持。台灣是關島最重要的國際觀光旅遊市場之一，相信我們今年將共同進步、茁壯成長。期待在2023年台北與關島締結姊妹市50周年期滿之際，樹立更多嶄新的里程碑。」

關島擁有與自然融合的高爾夫球場；圖片／關島觀光局提供

關島台灣辦事處處長嚴樹芬表示：「今天的活動是自去年12月15日『臺灣-關島經濟高峰會』後，關島在台所舉辦的首場大型活動，我們很榮幸關島與桃園締結為姊妹市。在GVB對台灣市場的大力支持下，關島台灣辦事處將更深入連結關島和台灣，關島是最近的美國，2022年將以「美國在亞洲」為推廣標語。」

關島的購物商場、Outlets林立；圖片／關島觀光局提供

除了觀光之外，關島台灣辦事處也將透過參與不同商務和經貿相關活動，擴大關島與台灣之間的交流合作，例如參與由美國各州辦事處 (American State Offices Association，ASOA) 舉辦的投資貿易說明會、生技研討會、台北國際食品展覽會和亞洲生技大展等。

關島以自然和海洋沙灘美景聞名；圖片／關島觀光局提供

關島以自然和海洋沙灘美景聞名，台灣與日本、韓國名列前三大外國旅客客源地，遊客可以體驗各種活動，包括浮淺、免稅購物、查莫洛文化和歷史觀光。國際旅客現行入境關島皆須施打完整疫苗，提供登機前一天的Covid-19陰性證明。關島目前已有152家當地商家獲得世界觀光旅遊委員會(WTTC)安全旅遊戳記認證，包含旅館、活動、景點、餐廳、購物商場、娛樂場所等，希望疫情趨緩後提供旅客安全安心旅遊環境。

【延伸閱讀】▸ 1分鐘就能抵達海灘！關島杜夢灣五間必住海景第一排飯店

====================

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201240