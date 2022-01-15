台中新地標「8200坪親子飯店」試營運！自助Buffet星巴克喝到飽、入住享優惠

台中旅遊新亮點登場！位於舊城區內柳川畔的「台中鳳凰酒店」即日起試營運，主打各式主題房型，其中「星際樂園主題樓層」與獨家設計的「親子卡樂房型」為最大亮點，館內二樓太空系工業風自助餐廳還能爽喝星巴克，加碼試營運期間享2899元起優惠價，有望成為一月的中部旅遊朝聖清單。

圖／台中鳳凰酒店

「台中鳳凰酒店」建築本體為28層樓高的住商混合大樓柳川大樓，地下1樓至地上9樓由建築產權所有者與鳳凰酒店簽約合作改裝，整建面積約8200坪，誕生成最新親子主題飯店，即日起正式營運。其中館內自助Buffet餐廳「鳳凰食號」與星際主題飯店相呼應，搭配工業風的設計空間，讓人彷彿搭上太空船吃美食，餐檯從經典台味乃至日、韓、西式等異國料理應有盡有，還有星巴克能喝，還提供親子動手做食物的DIY區及兒童遊憩區，一家人造訪都能盡情放電。

圖／台中鳳凰酒店

而3至9樓則提供260間客房，可容納680位住客，宇宙主題、簡約風等房型都有。9樓更打造成「星際樂園主題樓層」，16:00至21:00期間大小朋友可以穿梭「太空火箭探索樂園」、「宇宙漫步銀河探索樂園」等暢玩一系列遊樂設施，而獨家設計的「親子卡樂房型」每房設有兒童專屬的跑車床，並配有大型液晶掛牆電視，原價6600+10%元，試營運期間享2899元特價，春節價位則以官方公佈為準。

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