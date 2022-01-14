春節9天玩起來！ 「麗寶」12歲以下免費玩樂園、消費送刮刮卡、賽車拿紅包

春節期間樂園推出12歲以下免費玩。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年春節長達九天，許多民眾已開始準備年節出遊行程，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠，Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等，麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶六菜組只要5,999元，每天前100名造訪麗寶國際賽車場的遊客還可以拿到好運紅包，渡假區夜間還將點亮麗寶新年城夢幻燈飾，讓你美照拍不完！

▲麗寶新年城夢幻燈飾。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

1月29日至2月6日間，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下免費優惠，凡於民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票(799元)，即可享優惠；官網套票推出五折超殺的【樂園+密室套票】，暢玩探索世界與密室逃脫，每人只要799元(原價1,550元)，【雙人樂園+摩天輪套票】只要1,399元(原價2,500)，2月28日前皆可用，早買早享優惠；初一到初五樂園夜間營運到晚上八點，天天都有璀璨煙火秀！

▲麗寶從初一到初五晚上有煙火秀。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶國際賽車場為了歡慶金虎年到來，春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等好康禮。此外；麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶，讓您輕鬆澎拜上桌! 一品鮑魚干貝佛跳牆10人份售價2,880元、鰻魚臘味蒸米糕10人售價1,380元等多樣經典必吃年菜，全家團聚首選推薦「金虎報喜六品組」，每組8人份售價為9,720元，還有貼心為小家庭準備3~5人份的「迷你團圓組」售價5,999元，即日起至1月23日可預訂。

▲麗寶國際賽車場春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

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