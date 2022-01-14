快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

北市公布3確診足跡 遍佈華山多家餐廳、搭捷運台鐵通勤

春節9天玩起來！ 「麗寶」12歲以下免費玩樂園、消費送刮刮卡、賽車拿紅包

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

春節期間樂園推出12歲以下免費玩。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
春節期間樂園推出12歲以下免費玩。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年春節長達九天，許多民眾已開始準備年節出遊行程，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠，Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等，麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶六菜組只要5,999元，每天前100名造訪麗寶國際賽車場的遊客還可以拿到好運紅包，渡假區夜間還將點亮麗寶新年城夢幻燈飾，讓你美照拍不完！

▲麗寶新年城夢幻燈飾。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶新年城夢幻燈飾。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

1月29日至2月6日間，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下免費優惠，凡於民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票(799元)，即可享優惠；官網套票推出五折超殺的【樂園+密室套票】，暢玩探索世界與密室逃脫，每人只要799元(原價1,550元)，【雙人樂園+摩天輪套票】只要1,399元(原價2,500)，2月28日前皆可用，早買早享優惠；初一到初五樂園夜間營運到晚上八點，天天都有璀璨煙火秀！

▲麗寶從初一到初五晚上有煙火秀。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶從初一到初五晚上有煙火秀。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶國際賽車場為了歡慶金虎年到來，春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等好康禮。此外；麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶，讓您輕鬆澎拜上桌! 一品鮑魚干貝佛跳牆10人份售價2,880元、鰻魚臘味蒸米糕10人售價1,380元等多樣經典必吃年菜，全家團聚首選推薦「金虎報喜六品組」，每組8人份售價為9,720元，還有貼心為小家庭準備3~5人份的「迷你團圓組」售價5,999元，即日起至1月23日可預訂。

▲麗寶國際賽車場春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶國際賽車場春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

年菜 春節 鰻魚

延伸閱讀

衝春節觀光商機 遊客到台南住宿加碼送50元「夜市券」

春節返鄉防疫高峰 侯友宜憂疫情蔓延新北

春節出遊注意！公路總局發布台17及台86易塞及替代道路

春節近因應本土疫情再起 嘉義縣防疫加嚴擴充防疫能量

相關新聞

現烤日式糰子、水果大福都有！唐吉訶德二號店1/20開幕

台灣人訪日必逛的日本連鎖雜貨「唐吉訶德」去年登台掀起排隊熱潮，如今二號店確定落腳台北光華商場商圈，同時也業者也宣布開幕日...

有確診者足跡！信義區「一蘭拉麵」　緊急暫停營業

新冠肺炎疫情再起，位於台北信義區的「一蘭拉麵本館」也因有確診者足跡，於1月11日下午緊急暫停營業，並進行清潔消毒作業。

生肖屬「虎」5大限定優惠！下殺2折玩樂園、住飯店領千元、Buffet吃到飽全桌打折

虎寶寶們身分證拿出來！2022迎來虎年，今天為大家盤點最新生肖優惠，不僅有全年半價玩樂園，許多遊樂園區都推出了超狂特價，飯店還有住宿送千元折抵金、Buffet美食全桌85折等，5大專屬好康別錯過。

量販&超商「2022福袋」搶先版攻略！全聯、家樂福、7-11、全家200元起抽百萬名車

2022開運搶先版攻略請收！每年各大通路祭出的福袋都是大家矚目的焦點，今年各家更是集結線上線下祭出多項百萬大獎，特別加碼外送平台，讓大家在家也能享好康。今天特別整理已知的4大超商、量販共6大好康，價位

台南老爺每人「一晚不用1400元」　享免費早餐再贈印花樂限定束口袋！

專屬台南文化的「台南老爺行旅」近年主打高CP值的聯名主題房，繼可樂果繽紛主題房後，今年更首度與「印花樂」合作推出「印花行旅」主題優惠方案，四人入住一人一晚免1400元，還有免費兩客早餐與贈送印花獨享束口袋，還有高鐵八折優惠喔！

桃機確診者足跡曾至中壢SOGO！今18:00閉店清消 8日恢復正常營運

桃園機場群聚感染累計12人染疫。桃園市政府衛生局稍早公布11處最新足跡，確診個案除了至金嗓歌友會，還去過SOGO百貨中壢店、永安漁港、7-11永安港門市等地點。而SOGO百貨中壢店今（7）日將於晚間6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。