眼前絕美景色瞬間拋棄煩惱！ 被群山環繞的阿里山「療癒系民宿」必收藏

提到嘉義阿里山，似乎總是會馬上聯想到日出、雲海、森林、鐵路和晚霞，這些經典的阿里山美景，因此最近如果有機會安排到阿里山遊玩，不妨訂間擁有絕美景色的民宿，試著親近自然，拋開遠離城市的喧囂與煩惱，感受被群山環繞的感覺，好好犒賞一下自己吧！

阿里山神禾民宿

位於半山腰的「阿里山神禾」視野絕佳，民宿有一個觀景台可以眺望阿里山，而房間陳設走簡約時尚風，且皆配有大面積的玻璃窗和陽台，讓你可以傍晚欣賞夕陽，夜晚觀賞星空，待在房間便能飽覽阿里山的綿延山景。值得一提的是，特定房型還能夠直接在房間內賞櫻，想要超前部署春季出遊計畫的人可別錯過了。

圖／Alishan Lauya Homestay 阿里山神禾

圖／Alishan Lauya Homestay 阿里山神禾

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野段57-12號

Astrea星晨堡

相較於阿里山常見的小木屋房型，「Astrea星晨堡」則是少見的歐風城堡民宿，此外旁邊就是自家茶園，因此可以欣賞到遼闊的茶園景致。民宿總共有五種房型，每一間的裝潢都不盡相同，但主要都是呈現典雅風格，而頂樓和茶園是觀賞日出的好位置，讓人能自在地度過住在山裡的美好時光。

圖／Astrea星晨堡

圖／Astrea星晨堡

地址：嘉義縣番路鄉龍頭10-2號60247

茶緣觀舍民宿

想要體驗，躺在床上看日出的感覺嗎？不需要早起趕小火車，在「茶緣觀舍民宿」就可以達成你的願望。茶緣觀舍民宿提供多種寬敞而舒適的山景房型，每一間都設有落地窗以及專屬的小陽台，所以只要窩在被窩裡就能欣賞日出，此外他們的床還是 Queen Size 加大雙人床墊結合乳膠軟墊，睡過的房客都說非常好睡呢！

圖／茶緣觀舍

圖／茶緣觀舍

地址：嘉義縣番路鄉隙頂54號

京岄山居

號稱訂房跟搶五月天的票一樣難的「京玥山宿」，就位於阿里山半山腰的石桌地區，位置也很靠近奮起湖老街，而民宿則是營造出一種日式氛圍，木質色系裝潢搭配榻榻米令人印象深刻。好拍的日式風格不僅是吸引網美的原因，房間內的雙景窗亦能將外頭的山林盡收眼底，有興趣的讀者可以試著透過 Airbnb 網站預訂囉。

圖／京玥山宿

圖／京玥山宿

地址：嘉義縣阿里山鄉石棹地區

阿里山茶香花園民宿

整體走歐式鄉村風格的「阿里山茶香花園」，溫馨寬敞的房間裝有大面玻璃窗，令暖陽和月光足以透進房內，而民宿的戶外座位區就能遠眺日出與雲海，讓你享受置身於山巒仙境的奇幻氣氛，並且吸取豐富的芬多精，提起精神，舒緩情緒。

圖／阿里山茶香花園

圖／阿里山茶香花園

地址：嘉義縣番路鄉巃頭9號

H＆阿里山初日 Alishan Sunrise B&B

走進「H&阿里山初日」的小木屋，可以聞到淡淡的檜木香氣，而他們的房型從雙人房、四人房到八人房皆有提供，能滿足不同旅人的住宿需求。除此之外，因為民宿主人收養了非常多隻貓貓，所以若是喜歡貓咪的讀者也很適合來這，另外還有多肉植物和絕佳的日出平台，是間能徹底療癒心靈的民宿喔！

圖／阿里山初日 Alishan Sunrise

圖／阿里山初日 Alishan Sunrise

地址：嘉義縣番路鄉1719號

這里民宿

「這里民宿」雖然隱身於阿里山下的一處田野，但白色建築外觀使人一眼就能認出，且民宿位置距離阿里山和嘉義市區都很方便！至於房間內的裝潢簡約而素淨，採光也很良好，能充分體驗田野生活的愜意。

圖／這里民宿。Here is BNB

地址：嘉義縣中埔鄉義仁村15鄰田寮仔20-7號

阿里山Sunrise235莊園

靠近阿里山公路的「阿里山Sunrise235莊園」，住宿空間以大量木頭為元素，無論是阿里山森林遊樂區、奮起湖還是巃頭大峭壁都很便捷。而民宿四周被茶園環繞，白天在房間就能遠眺美麗山景，夜晚則是享受滿天星空，盡情徜徉於大自然的懷抱之中。

圖／阿里山Sunrise235莊園

圖／阿里山Sunrise235莊園

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村20鄰石棹25之3號

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