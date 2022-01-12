屏東最新泡湯亮點！家庭式湯屋「旭海溫泉休閒中心」正式啟用
【旅奇傳媒/編輯部報導】您也喜愛泡溫泉嗎？全台各地處處都有暖呼呼的好湯！位於屏東縣牡丹鄉的旭海溫泉休閒中心已經正式開幕囉！
原民會為促進牡丹及旭海地區經濟發展，連續多年投入近1億元經費協助溫泉產業相關建設，其中「旭海溫泉示範區」是大眾型浴池，而此次開幕的「旭海溫泉休閒中心」則屬家庭式湯屋，並結合當地原住民族藝術家所創作之壁畫及特色裝置藝術作品，讓休閒中心更具文化特色，未來希望結合旅遊規劃構築部落產業的適地發展模式，以提升原住民族經濟產業。
原住民族委員會主任委員Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒）表示，旭海溫泉水質清澈、無色無味，係屬碳酸溫泉，泉質佳、品質好，這2年的臺灣受到疫情影響，國人開始改變原有的旅遊習慣及消費行為，「部落旅遊」躍身成為新興熱門產業，凸顯出原住民族產業的韌性以及無限潛力的特質，原民會也將持續支持並協助公所推動綠能交通及智慧觀光，歡迎國人前來旭海泡湯、遊玩，深入認識牡丹鄉各種自然資源或文史故事。
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