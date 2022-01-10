生肖屬「虎」5大限定優惠！下殺2折玩樂園、住飯店領千元、Buffet吃到飽全桌打折

虎寶寶們身分證拿出來！2022迎來虎年，今天為大家盤點最新生肖優惠，不僅有全年半價玩樂園，許多遊樂園區都推出了超狂特價，飯店還有住宿送千元折抵金、Buffet美食全桌85折等，5大專屬好康別錯過。

新竹關西 六福村

圖／六福旅遊集團提供

為歡慶虎年，「六福村」主題遊樂園祭出新優惠，即日起至12/31生肖屬虎的民眾凡到現場購票，出示證件即享5折票價入園，原價999元免500，而當月壽星也同享此系列優惠，全年適用超划算。

高雄 鈴鹿賽道樂園

圖／鈴鹿賽道樂園提供

高雄大魯閣草衙道「鈴鹿賽道樂園」為日本鈴鹿賽車場獨家海外授權的園區，即日起至2/28，生肖屬虎的人可用199元暢遊樂園，爽玩全區11項遊樂設施，原價980元現省781元，等於下殺2折。若為其他生肖也有「樂園暢遊券」，每人599元享不限次數搭乘全園遊具，再送「奧斯丁夢想樂園」100元抵用券。

高雄 義大遊樂世界

圖／義大世界提供

另一人氣樂園「義大遊樂世界」特別推出屬虎民眾的春節優惠，2/1至2/5大年初一至初五期間可199元入園，全票原價899元，比半價更便宜。另外，1/15至1/19期間消防及義消人員也能獨享特價，本人119元入園，同行4人還能599元入場，優惠無法併用。

台北 亞都麗緻大飯店

圖／台北亞都麗緻大飯店臉書專頁

台北「亞都麗緻大飯店」即日起至2/6快閃推出限量住房專案，入住卓越客房一晚，0歲乃至96歲的生肖屬虎者只要出示證明，即可獲得1000住房現金折抵電子票劵，下次入住即可使用。專案開放飯店官網或電話訂房，入住期間為1/28至2/6，每房也會贈送價值580元的麗緻坊手工餅乾禮盒、一瓶1000元紅酒，住宿期間也可自由使用健身設施等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 石門福華HOVII KITCHEN

圖／石門福華提供

除了住宿和玩樂，石門福華HOVII KITCHEN自助餐廳也祭出週末限定「虎虎生風」吃到飽晚餐專案，即日起至3/31為止，生肖屬虎（出生西元年1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010），每週五、六晚即享「全桌85折」優惠，用餐消費可使用100元餐飲抵用券，等於一個人最高可現省227元，單次限用1張折抵使用，抵用券數量有限送完為止。

圖／石門福華HOVII KITCHEN提供

雖活動不適用於農曆春節1/29至2/5，該期間到店消費，另可參加「紅包抽抽樂」，獎項含75折、8折、85折至9折優惠，最高還有每日限量一組的1折，開放當日現場折抵，等於大獎幸運兒有機會以98元大快朵頤。而1/29至2/2到店則有福氣抽獎，獎品包括雅緻雙人房住宿券5組、500元餐飲抵用券5組、HOVII熊100公分大玩偶乙隻等。住宿券及餐飲抵用券每日各抽1組，獎品數量有限送完為止。

延伸閱讀：

．必勝客「1公尺長型披薩」浮誇開趴！還有肯德基「皮卡丘起司雞」、摩斯買1送1

．量販&4大超商「2022福袋」搶先版攻略！全聯、全家200元起抽百萬名車

．生肖屬虎「全桌85折」飯店吃到飽、春節用餐免100元！全台5家Buffet好康盤點