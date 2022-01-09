量販&超商「2022福袋」搶先版攻略！全聯、家樂福、7-11、全家200元起抽百萬名車

2022開運搶先版攻略請收！每年各大通路祭出的福袋都是大家矚目的焦點，今年各家更是集結線上線下祭出多項百萬大獎，特別加碼外送平台，讓大家在家也能享好康。今天特別整理已知的超商、量販共4大好康，價位、獎項一次過目比比看，趕快看準開賣時間蒐集首波好運吧！

全聯福利中心

圖／全聯福利中心提供

實體門市：2/1大年初一 09:00起

全聯福利中心於虎年推出歷年最多的福袋數，全獎項價值也突破1200萬，其中實體門市部分2/1 09:00起總計推出13萬個福袋，預計將有31萬組抽獎序號，購買任一款福袋都能抽2台保時捷名車、31名SHARP Healsio水波爐、SHARP 2.4L零水鍋等好康。

此次福袋共有三款規格，最搶手的200元「福利熊虎年生肖福袋」附指定好物如抽取衛生紙、咖啡、虎年福利熊相關紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等總價值超過1000元；另有1400元「Ed Hardy福箱」、1600元「柳宗理福鍋」的超值福袋，不僅有生活用品，還能帶走機師箱或頂級鍋子，任一價位的福袋還會附贈結合食衣住行育樂、超過40家品牌優惠的「新春大禮包」，最高現省19000元。

線上：2/1 10:00起

不僅如此，全聯小時達也首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，2/1 10:00起躺在床上就能至「PXGo!全聯線上購」搶購限量9999個的福袋，一袋555元含10款好物，還有機會抽Mercedes-Benz A180、Gogoro電動機車、iPhone 13 Pro、Dyson Supersonic吹風機或全聯福利點10萬點，趕快設好鬧鐘開搶。

家樂福

圖／家樂福提供

實體門市：2/1大年初一 10:00起

家樂福全台門市福袋於大年初一2/1 10:00起發放號碼牌開賣，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，198元即可入手總價超過500元的好物，包含各式零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品。而每份也會加贈一張「福虎生風虎哩送」刮刮卡，獎項開出新意，首度贈送股票金，中獎者可獲得「台積電股票現金獎」、「玉山金股票現金獎」等；另有南投涵碧樓、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店等住宿券，等著大家刮出好運。

線上：1/24 11:00起至1/26

此外，家樂福線上購物也搶先開賣，1/24 11:00起至1/26可開搶線上限量福袋，每份售價288元，僅限2/2至2/6期間到店取貨，購買還會加贈折扣碼，2/9起陸續以簡訊發送至購買者手機，3/31前可在線上購物滿額兌換使用。

7-11

圖／7-ELEVEN提供

實體門市：1/12 00:00；線上：1/12 11:00

7-11今年共推出4大價位、13款福袋，分別為4款299元、4款499元、3款1299元及2款1599元，最大獎為2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，各門檻還能個別抽出華南銀行10萬刷卡金、W HOTEL奇妙客房住宿券、其他5000元至10000元刷卡金等。若購買499元、1299元及1599元福袋，只要活動期間內完成序號登錄，還可加碼領取序號，等於買一袋最高就能擁有6次抽獎機會。

其中299元、499元為1/12 00:00起實體門市限定，1299元、1599元則可在1/12 11:00起透過OPEN POINT APP限量搶購。福袋基本有飲料、零食、巧克力糖果，亦有品牌優惠券如指定CITY飲品買一送一券、foodpanda首購百元折扣碼、Uber Eats首購單筆滿299元限折150元以及星巴克全品項第2杯半價好康等。另有紅包袋、筆記本、冷水壺、多功能料理鍋、LE CREUSET米奇系列造型陶瓷盤新開發的品項。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

門市、foodpanda：即日起至2/15

最早開賣的全家「2022祥虎福袋」即日起至2/15即可入手，每袋售價200元，限量90萬個，售完為止。大家購買後除了能獲得多款零食、飲料，每份隨機加碼贈送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，而截至2/23 23:59前凡加入全家會員並至活動網頁登入會員登錄序號，即有機會抽中價值超過300萬的大獎保時捷名車Porsche Cayenne，貳獎也有價值308萬保時捷Porsche Macan，另有KKday萬元國內旅遊券、蝦皮萬元購物金、蘋果智慧型手錶、Switch主機等十款獎項。

此外，透過foodpanda外送平台也能免出門買福袋，新用戶輸入「全家快樂」，滿99元還有5折優惠，最高折抵200元，專屬促銷別錯過。

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