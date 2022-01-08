台南老爺每人「一晚不用1400元」　享免費早餐再贈印花樂限定束口袋！

專屬台南文化的「台南老爺行旅」近年主打高ＣＰ值的聯名主題房，繼可樂果繽紛主題房後，今年更首度與「印花樂」合作推出「印花行旅」主題優惠方案，四人入住一人晚免1400元，還有免費早餐與贈送印花獨享束口袋，還有高鐵八折優惠喔！

圖／台南老爺行旅提供

台南老爺行旅是由荷蘭知名建築事務所親自操刀的作品，強調精緻的燈光設計還邀請英國dpa顧問共同合作，除此之外，加入木紋、磚瓦等俐落元素，成功打造屬於台南傳統風貌與融合摩登感的飯店。

圖／台南老爺行旅提供

這回與印花樂合作打造出號稱「當期最優惠住房」專案，除了有聯名印花佈置外，更把台南紅磚古蹟與屋瓦的特色融入，把專屬印記穿梭整個台南獨有氛圍中。此專案即日起至2月28日入住一晚雙人最低3100元、四人更只要5500元起，相當於一人不用1400元，更狂的是每人享有免費早餐一客、印花樂與台南老爺行旅聯名的台南城紅束口小物袋及胚芽皂，不僅如此若在官網訂房獨享高鐵八折優惠喔。有計劃前晚台南旅遊的民眾，務必把握機會訂起來囉！

圖／台南老爺行旅提供

圖／台南老爺行旅提供

延伸閱讀：

．2022「5大手搖飲」1月優惠懶人包！買1送1、五星好評免費喝統統都有

．市區甜點店就能賞水豚君！台南新開小白屋豆塔咖啡廳